Helsinki Garden eli nykynimeltään Garden Helsinki on ollut suunnittelussa jo vuodesta 2010 lähtien. Silti, ja ennen kaikkea yhä, iso kysymys kohdistuu siihen, että milloin lapio tärähtää maahan ja milloin areena etenee toteutusvaiheeseen? Garden-projektijohtaja Ilkka Kilpimaa kertoo nyt MTV Urheilulle varsin lupaavaa tietoa hankkeesta.

Garden-monitoimiareenasta ei kuultu moneen vuoteen käytännössä yhtään mitään. Ruokapöytäkeskusteluissa kysymykset ovat ehtineet kääntyä siihen, että joko koko hanke on ehditty kuopata? Varsinkin kun korot pomppasivat Venäjän Ukraina-hyökkäyssodan myötä kattoon ja rakennusala ajautui ahdinkoon.

Tuoreeltaan Gardenista on kantautunut jo huomattavasti lupaavampia uutisia. Helsingin kaupunki ilmoitti vuonna 2024 valmistelevansa kauppaa, jossa se myy noin 2,5 hehtaarin kokoisen tontin Nordenskiöldinkadun varresta. Juuri tuolle tontille eli Helsingin jäähallin parkkipaikan yhteyteen on kaavailtu Garden-monitoimiareenakokonaisuutta.

Sen yhteyteen on tarkoitus rakentaa muun muassa hotelli, asuntoja ja erinäköisiä liiketiloja. Kaiken keskiössä on kuitenkin jopa 19 000 katsojan tapahtumapyhättö.

– Tämän hetken tilanne on se, että meillä on vahva asemakaava eli meillä on käytännössä mahdollisuus hakea rakennuslupaa milloin tahansa. Meillä on kaupungin kanssa allekirjoitettu kiinteistökaupan esisopimus, meillä on SRV:n eli rakentajan kanssa tehty hankesopimus ja tuoreimpana vielä valtion tukipäätös (35 miljoonaa euroa). Jos ajattelee tätä kiinteistöhankkeena, tämän peruspohja on erinomaisella tasolla, Gardenin projektijohtaja Ilkka Kilpimaa kertoo MTV Urheilulle.

Isoin kysymys koko hankkeen kohdalla on kohdistunut sen rahoitukseen. Kilpimaan mukaan Gardenin kokonaishinta-arvio on pudonnut aiemmin ilmoitetusta 800 miljoonasta eurosta 700 miljoonaan euroon muun muassa laskeneiden korkojen ja rakennuttaja SRV:n kanssa tehtyjen suunnitelmamuutosten jäljiltä.

Kilpimaan mukaan projektissa on edetty vaiheeseen, jossa on tarkoitus allekirjoittaa kaikki keskeiset vuokrasopimukset ja varmistaa muut tulonlähteet. Nämä vaiheet on tarkoitus toteuttaa syksyn ja talven aikana.

– Sen jälkeen voimme siirtyä viimeiseen vaiheeseen eli rahoitukseen, Kilpimaa aloittaa, puhuen perään kiinteistöpuolen viime vuosien haasteista.

– Luulen, että hankkeesta riippumatta, on kyse sitten omakotitalo- tai tämän tyyppisestä projektista, viimeiset 3–5 vuotta ovat olleet todella hankalia kaikille rakentajille ja rakennuttajille. Tämä (hanke) ei ole mitenkään poikennut tuosta, Kilpimaa myöntää.

”Tämä toteutuu”

Garden-hanke nousi viime viikolla otsikoihin, kun Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (Vas.) antoi sille julkista painetta.

– Emme voi enää odottaa kovin pitkään. Tuon pitää lähteä toteutumaan aika pikaisesti. Selvyys pitää olla vuoden sisällä, Arhinmäki vaati.

Kilpimaa ilmoittaa olevansa Arhinmäen kanssa samoilla linjoilla.

– Meillä on käytännössä kaikki kaupalliset kumppanuudet tiedossa, eli kenen kanssa pyrimme pääsemään sopimuksiin. Noihin liittyvät neuvottelut ovat käynnissä, minkä myötä pidän itse täysin realistisena sitä, että ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla ollaan tilanteessa, jossa voidaan allekirjoittaa viimeisiä sopimuksia myös hankkeen rahoituksen suhteen, Kilpimaa vastaa Arhinmäen jakamaan paineeseen liittyen.

Eli hankkeen kohtalosta ei kannata olla huolissaan?

– Ajattelen tätä hyvin realistisesta näkökulmasta katsottuna. Tässä on kuitenkin kolme osa-aluetta eli oikeus rakentaa, ymmärrys siitä, kuinka paljon kassavirtoja hankkeelle tulee, millaisia menoja tästä syntyy sekä se, että kuinka paljon itse kokonaisuuden tuottaminen maksaa. Kun nämä parametrit ovat kunnossa, niin kuin ne ovat, tämä on kiinteistöhankenäkökulmasta katsottuna rahoituskelpoinen, Kilpimaa toteaa, ilmoittaen hyvin päättäväisesti perään:

– Tämä (hanke) toteutuu.

– Vaikeiden vuosien jälkeen kaikki näyttää erittäin hyvältä juuri nyt, Kilpimaa nyökyttelee päätänsä.

Areenakokonaisuuden edistymistä on seurattu tiukalla silmällä myös Helsingin IFK:ssa, joka käynnisti koko projektin vuonna 2008.

– Olemme olleet aktiivisesti yhteyksissä niihin henkilöihin, jotka vetävät Gardenia. Olemme luottavaisia sen suhteen, että Garden tulee tuolta jossain vaiheessa, HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma sanoo MTV Urheilulle.

Eli teitä on pidetty koko ajan kartalla siitä, mitä hankkeelle kuuluu?

– Kyllä, kyllä. Meillä on ollut Garden-projektin hallituksessa meidän oman hallituksemme jäseniä. Tiedämme todella hyvin, että missä mennään, Kortesluoma vastaa.

Onko HIFK:lla ollut jonkinlaisia vaihtoehtosuunnitelmia sen varalle, jos Garden ei toteutuisikaan?

– Kyllähän meidän tehtävämme on varmistaa se, että HIFK:lla on moderni ja toimiva halli myös jatkossa, mutta tällä hetkellä kaikki panokset ovat Garden-hankkeessa. Sitä kohti mennään, HIFK-pomo Kortesluoma vakuuttelee.

Garden ei ole ollut ainut areenaprojekti, jota on ajettu viime vuosien aikana pääkaupunkiseudulla. Helsingin Sompasaareen ja sen lähettyville on kaavailtu yhtä hanketta, minkä lisäksi esillä on ollut myös Vantaan Kivistöön suunniteltu Arena 3.3, jolle on etsitty samaan tapaan rahoitusta.

Luoko tuo Kivistön areena Garden-hankkeelle jonkinlaista painetta?

– On luonnollista, että erinäköisiä hankkeita on vireillä ja niitä yritetään viedä eteenpäin. En ajattele asiaa mitenkään painenäkökulmasta, vaan ajattelen niin, että Helsinki tarvitsee Gardenin, jotta se voisi nousta merkittäväksi tapahtumakaupungiksi myös tulevaisuudessa. Areenat, jotka ovat pääkaupungeissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä menestyvät keskimäärin merkittävästi paremmin kuin laitakaupungilla tai muilla laitamilla sijaitsevat tapahtumakeskukset. On itsestään selvää, että Helsingin keskusta tarvitsee tällaisen areenan tulevaisuudessa, Garden-projektivetäjä Kilpimaa näkee.