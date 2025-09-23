Mikkelin Jukurit haki kauden toisen voittonsa SM-liigassa, kun se kaatoi Sportin Vaasassa maalein 4–1. Päävalmentaja Jonne Virtanen kertoi ottelun jälkeen Jeremi Tammelan harmittavasta loukkaantumisesta.

Jukurit osui kolme kertaa ylivoimalla ja viimeisteli voittonsa Alexander Ruutun voimin tyhjään Sport-maaliin vaasalaisten hakiessa kavennusta ilman maalivahtia.

Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen kiitteli joukkueensa sitoutumisen tasoa ja antoi kiitosta myös 24 kertaa torjuneelle Evan Buitenhuisille.

– Pelattiin tarpeeksi nöyrästi ja simppelisti. Maltettiin jauhaa, ettei tullut niin kiire voittaa, että hävittiin, Virtanen sanaili.

– Erittäin tyytyväinen joukkueen sitoutumiseen. Se oli kypsä ja maltillinen 60 minuuttia. Maltettiin pelata sitä, mitä Liiga-pelit ovat. On paljon vaihtoja, kun ei tapahdu mitään. Tänään etsittiin mätää lautaa ja potkittiin, ja meiltä ei löytynyt. Siihen olen erittäin tyytyväinen.

Jukureilta hyökkäyssuuntaan kuunostautuivat tehot 1+2 kerännyt Ruuttu, kaksi maalia laukonut Thomas Olsen ja kaksi syöttöpistettä napsinut Jeremi Tammela.

Virtasella oli kautensa tehokkaasti aloittaneesta Tammelasta kuitenkin ikävää kerrottavaa.

– Samalla kun olen iloinen niin harmittaa. Tuossa loppuun Tammelalle kiekko leukaan. On ollut hieno nähdä, miten "Jermu" on tässä kasvanut nuoresta kikkapojasta. On matkalla sinne ammattilaisuuteen. Tänäänkin kaksi tosi hienoa peliä, mistä tehtiin maalit, niin nyt on vähän aikaa pois. Se harmittaa.

Tammela on kerännyt kauden viidessä ensimmäisessä ottelussa viisi syöttöpistettä.

Jukurit kohenteli voitollaan asemiaan sarjataulukossa. Mikkeliläisillä on viidestä pelistä kerättynä kuusi pistettä, mikä on saman verran kuin kuudella muullakin joukkueella SM-liigassa. Mikkeliläisten sijoitus tasaisessa keskikastissa on 12:s. Niin ikään kuuden pisteen Sport on yhdeksäntenä.

4:30 Juuso Hahl ja Jonne Virtanen Sport–Jukurit-ottelun lehdistötilaisuudessa.