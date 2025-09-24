SaiPan Otto Kivenmäki on aloittanut kautensa upeasti. MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu kehuu vuolaasti juonikasta taitohyökkääjää.

Kivenmäki teki jo viime kaudella läpimurtonsa SM-liigatähdeksi Raimo Helmisen alaisuudessa. Taitava hyökkääjä nakutti 59 ottelussa 50 tehopistettä.

Myös uusi kiekkokausi on alkanut Kivenmäen osalta erinomaisesti. Hän on tehnyt viidessä ottelussa kuusi (2+4) tehopistettä.

MTV Urheilun asiantuntijatiimi nosti Kivenmäen yhdeksi alkukauden Hockey Night -tähdeksi. Asiantuntija Jesse Joensuu pelasi useamman kauden ajan Kivemäen isän Marko Kivenmäen kanssa Porin Ässissä. Joensuu näkee isässä ja pojassa paljon yhtäläisyyksiä.

– Hän on äärimmäisen hyvällä pelikäsityksellä varustettu pelaaja. Aivan isänsä kopio pelitaidoilta ja muilta. Hänellä ei ole sellaista väkivaltaa ja tuittuipäisyyttä, mikä isällä ehkä oli, Joensuu listaa.

Kivemäki on puhjennut kukkaan taitopelaajana mainetta niittäneen Raimo Helmisen valmennuksessa. Joensuu uskoo, ettei se ole sattumaa.

– Uskon, että Raipe on nähnyt Oton lahjakkuuden ja osaa käsitellä häntä. Vähän sellainen erilainen nuori ja nousu on kestänyt hiukan aikaa. Ei ehkä tyypillinen jääkiekkoilijaluonne, mutta aivan uskomattoman älykäs pelaaja, Joensuu kehuu.

