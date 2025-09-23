TPS-käskijä Toni Söderholm toppuuteli suurinta innostusta, vaikka TPS nousi sarjakärkeen.

TPS lopetti Tapparan voittokulun SM-liigassa, kun se haki 2–1-vierasvoiton Tampereen Nokia Arenasta. TPS nousi voitollaan neljä ensimmäistä otteluaan voittaneen Tapparan ohi sarjakärkeen.

– Jos rehellisiä ollaan, niin varmaan Tappara on – sen, mitä olen nähnyt – näistä joukkueista aloittanut kauden tasapainoisimmin ja voimakkaimmin, TPS-päävalmentaja Toni Söderholm kehaisi vastustajaa lehdistötilaisuuden aluksi.

– Pystyttin vastaamaan siihen tosi hyvin.

Söderholm kiitteli TPS:n sitoutunutta joukkue-esitystä.

– Ylpeä pitää olla tästä pelistä ja siitä tunteesta, millä joukkue pelasi.

– Jos Tapparan peliä vastaan ei luistele, tai piilottelee jäällä, on jyrän alla koko ajan.

(Juttu jatkuu videoiden jälkeen)

1:02 Eetu Tuulola laukoo Tapparan 1–0-johtoon ylivoimalla.

1:03 Sisu-Petteri Lehtonen laukoo TPS:n tasoituksen.

Tappara meni ottelun avauserässä johtoon Eetu Tuulolan ylivoimamaalilla. TPS kuitenkin kuittasi rinnalle ja ohi toisen erän puolivälissä puolessatoista minuutissa. Ensin Sisu-Petteri Lehtonen ja sitten Tim Söderlund käänsivät ottelun turkulaisille.

Etenkin TPS:n toinen maali sapetti Tapparan päävalmentajaa Rikard Grönborgia.

– Siinä oli todella huono vaihto, joka avasi 2–1-ylivoimahyökkäyksen heille, Grönborg sadatteli.

– Kiekko olisi pitänyt saada syvään. Emme saaneet sitä syvään. Puolustaja vaihtoi, mikä avasi ylivoimahyökkäyksen. Tuollaista ei saa tapahtua tällä tasolla.

Voit katsoa osuman pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Grönborg kuitenkin näki Tapparan luoneen hyvinkin riittävästi maalipaikkoja ottelun voittamiseksi. Viimeistely ontui.

Mäkieniemen tilanne "ei optimi"

Tappara sai kolmannessa erässä kovan kirivaihteen päälle ja loi tukun loistavia maalipaikkoja. TPS:n uhrautuva puolustus ja toiseen erään Eetu Mäkieniemen tilalle maaliin vaihdettu Noa Vali kestivät vyöryn. Vali venyi useaan komeaan pelastukseen.

Mäkiniemen tilanne tuo pientä kirpeää reunusta TPS:n riemukkaaseen voittoon. Kauden hienosti aloittanut maalivahti oli varotoimenpiteenä sivussa edellisestä KalPa-ottelusta. Nyt ottelu päättyi kesken kaiken ilman mitään näkyvää syytä.

– Tilanne ei ihan optimi ole, jos ei pysty peliä pelaamaan loppuun, mutta ei se vielä hirveän vakava ole. Katsotaan rauhassa, (Aatu) Niittymäki tulee reissuun mukaan. Saa yön Tampereella ja huomenna kokemuksen Kouvolassa, Söderholm sanoi.

Ottelussa oli erityistä värinää, sillä TPS:ään täksi kaudeksi Tapparasta siirtynyt Veli-Matti Savinainen palasi ensimmäistä kertaa Nokia Arenaan vastustajajoukkueen paidassa. Tappara muisti viisi mestaruutta joukkueessa voittanut hyökkääjää areenan mediakuutiolla esitetyllä kiitosvideolla avauserän lopulla.

(Juttu jatkuu videon jälkeen)

1:20 Veli-Matti Savinainen palasi Tampereelle – näin Tappara huomioi.

Söderholmin mukaan Savinaisesta näki, että tilaisuus oli erityinen.

– Hän oli eilen tunnin ja 53 minuuttia jäällä valmistautumassa tähän peliin. Sen luulisi riittävän. Tamperelaiset varmaan tietävät, että hän on sellainen, joka viihtyy jäällä. On varmaan pumpannut ihan tarpeeksi itseään, Söderholm sanoi.

– Hienoa, että häntä muistettiin noin hienolla videolla, ja yleisö muisti. Se oli upea juttu. Hän on sen kaiken ansainnut. Hän on hieno voittaja.

TPS on aloittanut kautensa mainiosti ja johtaa siis sarjaa otettuaan kuudesta ottelustaan viisi voittoa. Söderholm toppuutteli suurinta innostusta sarja-asetelmista.

– Tässä voi tapahtua paljon. Pelejä tulee tiuhaan. Ei olla liian kiimaisia siitä, miltä sarjataulukko näyttää. Hyvin joukkue on ottanut uusia asioita vastaan, ensimmäistä kauttaa Turussa valmentava Söderholm sanoi.

– Tuolla esityksellä pystytään kamppailemaan voitosta. Se on, mitä halutaan. Joskus se riittää, joskus ei.