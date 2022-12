SM-liigaseura Kärpiltä vaaditaan kohta 50 miljoonaa euroa – Tampereen loistoveto vauhditti Oulun areenahanketta

Oulun kaupunki käynnisti marraskuussa markkinavuoropuhelun, jonka aikana se etsii yhdessä kiinteistökehittäjien ja -sijoittajien kanssa liiketoimintamallia uutta areenaa varten.

Areena on tarkoitus rakentaa Oulun rautatieaseman läheisyyteen, oikeus- ja poliisitalon paikalle. Hankkeen keskiössä on 35 000 kerrosalaneliön kokoinen areena, johon mahtuisi parhaimmillaan 12 000–13 000 ihmistä. Jääkiekko-otteluissa katsojakapasiteetti olisi noin 10 000 katsojaa.

– Kaupunki on sitoutunut areenahankkeen edistämiseen, Oulun yhdyskuntajohtaja Marko Kilpeläinen totesi suunnitelmista ja nyt käynnistetystä vuoropuhelusta.

Jääkiekon SM-liigaseura Kärpät on vahvasti mukana hankkeessa.

– Tavoite on se, että vuoden päästä, kun markkinapuhelu on tehty, olemme löytäneet tarvittavat sijoittajat tähän hommaan. Kaupunki on jo ilmoittanut, että se on vahvasti mukana. Uskon, että vuoden päästä olemme siinä pisteessä, että saamme paketin kasaan, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen avaa hankkeen nykytilannetta MTV Urheilulle.

Kärpät on yksi areenaprojektin pääsijoittajista.

– Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää löytää noin 50 miljoonaa euroa. Onhan siinä tekemistä, Virkkunen myöntää.

– Uskon kuitenkin, että rahat löytyvät ihan varmasti, kunhan vain pystymme osoittamaan sellaisen liiketoimintayhtälön, mihin sijoittajat uskovat. Tuloslaskelmalla pitää pystyä osoittamaan se, että homma lähtee pyörimään, Virkkunen jatkaa.

Tampereen esimerkki

Ouluun on haettu uutta areenaa jo 2000-luvun alkuvaiheilta lähtien. Ensin areenaa kaavailtiin Huuhkajapuistoon, Oulun yliopistollisen sairaalan lähettyville. Sittemmin kaavoitukset ovat keskittyneet Raksilan alueelle.

Nyt Oulun kaupunki on sitoutunut hankkeeseen, jota hahmotellaan rautatieaseman yhteyteen. Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen uskoo, että Tampereen tuore esimerkki on avannut päättäjien silmiä.

Viittaus kohdistuu viime vuonna avattuun Nokia Arenaan, joka toimii SM-liigaseurojen Ilveksen ja Tapparan kotipyhättönä. Nokia Arenalla on pelattu tähän mennessä yhdet jääkiekon MM-kisat, minkä lisäksi se on isännöinyt muun muassa isoa NHL-tapahtumaa.

Tampere päätyi Nokia Arenan kohdalla uniikkiin ratkaisuun: halli rakennettiin kiskojen päälle, aivan juna-aseman yhteyteen.

Yhtälö on ollut enemmän kuin onnistunut. Ihmiset pääsevät helposti junalla Nokia Arenalle niin etelästä, idästä, lännestä kuin pohjoisesta käsin.

– Luulen, että tuo on ollut yksi suurimpia syitä siinä, miksi täällä on ruvettu oikeasti miettimään, että Oulu tarvitsisi samanlaisen ratkaisun, Virkkunen myöntää.

– Pitää muistaa, että Oulussa tapahtuu tällä hetkellä kaikenlaista. Stora Enso tekee tänne valtavia investointeja, Junnikkalan saha sijoittaa Ouluun 75 miljoonaa euroa, Nokialle tulee uudet tilat ja he tarvitsevat lisää työvoimaa. Osaajista on kova kysyntä. Kyllähän fakta on se, että jotta ihmiset muuttaisivat ja tulisivat Ouluun, tarvitaan kaupunkiin myös vähän sirkushupeja. Ja jos paikkaa miettii, niin tulevaisuudessa mietitään varmasti vielä enemmän sitä, että miten peleihin ja tapahtumiin tullaan. Onhan se ihan ehdotonta, että halliin pääsee pohjoisesta, idästä ja etelästä käsin, Virkkunen viittaa nyt kaavailtuun hallisijaintiin.

Kiire päällä

Kärppien kannalta areenakysymys on hyvin kriittinen. Oululaisseura kun on käytännössä puun ja kuoren välissä. Mikäli areena toteutuu, lähtee Kärpät siihen vahvasti mukaan. Mutta mikäli mutkia tulee vastaan, on sen käytännössä pakko kunnostaa nykyistä halliaan, Oulun Energia Areenaa.

– Siitä on kuitenkin sanottu, että se kestää enää noin sen 10 vuotta. Jos joudumme olemaan siinä pidempään, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että joudumme tekemään siihen investointeja, Virkkunen pyörittelee realismia.

Mikä sitten on realismia aikataulujen suhteen? Jos areena toteutuu, niin milloin se on pystyssä?

– Yhdyskuntajohtaja Kilpeläinen ilmoitti, että hallia tavoitellaan jopa Oulun kulttuuripääkaupunkivuodelle (2026). Tuo aikataulu kieltämättä huimaa vähän, Virkkunen hymähtää.