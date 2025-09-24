Tapparan Oliver Suvanto on yksi SM-liiga-kauden kiinnostavimmista nuorista nimistä.

Vielä viime kaudella alle 18-vuotiaiden SM-sarjassa pelannut Suvanto on ottanut huiman harppauksen ja on ollut vakionimi Tapparan kokoonpanossa SM-liigan alkukuerroksilla. Kolme viikkoa sitten 17-vuotta täyttänyt hyökkääjä on tehnyt vaikutuksen.

– Hän on todella hyvä ja luotettava pelaaja, päävalmentaja Rikard Grönborg kuvaili Suvantoa tiistain TPS-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Hän on nuori, mutta tekee hyvin ammattimaisia valintoja kentällä, vaikka on täyttänyt vasta 17 vuotta. Hän on iso ja hyvä kamppailemaan.

Suvanto aloitti kauden Otto Rauhalan johtaman nelosketjun laidalla ja nakutti uransa ensimmäiseen SM-liigan otteluun tehot 1+1. Kahdessa viime ottelussa Suvanto on istutettu huimaan paikkaan: tähtihyökkääjien Kristian Tanuksen ja Joachim Blichfeldin väliin kakkoskentän keskushyökkääjäksi.

– Se on hänen luotainen pelipaikkansa. Halusimme vähän keventää hänen puolustustaakkaansa ja siksi laitoimme hänet aluksi laidalle. Mutta sen perusteella, miten hän suoriutuu pelistä toiseen, hänelle voi antaa lisää puolustusvastuuta, koska hän pelaa fiksusti. Luotamme häneen, ja hän pelaa hienosti yhteen Blichfeldin ja Tanuksen kanssa, Grönborg sanoi .

Vastuu on todella kasvanut. Ensimmäisessä ottelussa peliaikaa kertyi reilut kahdeksan minuuttia. Tiistaina Suvanto pelasi yli 15 minuuttia, neljänneksi eniten Tapparan hyökkääjistä, ja oli jäällä ottelun loppuminuuteilla joukkueen hakiessa tasoitusta ilman maalivahtia.