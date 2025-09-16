Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki (Vas.) antaa painetta ikuisuusprojektiksi luisuneelle Garden Helsinki -hankkeelle. Jättiareenan rahoituksen olisi kaupungin näkökulmasta syytä nytkähtää merkittävästi seuraavan vuoden aikana, Arhinmäki sanoo.

Jättimäistä tapahtuma-areenaa on suunniteltu Helsingin Töölöön jo toistakymmentä vuotta. On edelleen epäselvää, milloin jopa 19 000 katsojaa vetävä Garden nousee harjakorkeuteensa, tai koska rakennushanke todellisesti alkaa.

Hankkeella on Helsingin apulaispormestarin Paavo Arhinmäen mukaan "vahva kaava ja kohtuuhintainen tontti". Kaupunki teki päätöksen tonttikaupasta kesällä 2024.

– Se on nyt ihan rahoituksesta kiinni. Vuosia ovat puhuneet, että rahat ovat aivan juuri kasassa, eikä sitä ole näkynyt. Eihän tämä aika ole erityisen otollinen pienillekään hankkeille. Ymmärtääkseni vielä ei ole rahoitusta ollut edes rakennuspiirrustuksiin, joiden kautta voisi sitten rakennuslupaa esimerkiksi hakea, Arhinmäki sanoo.

Onko Helsingin kaupungilla käsitystä, milloin varsinainen rakentaminen voisi alkaa?

– Kaupunki on omalta osaltaan hoitanut nyt kaiken, mitä hankkeeseen liittyy. Se on nyt sieltä päästä kiinni. On toisaalta myös niin, että me emme voi enää odottaa kovin pitkään. Sen pitää nyt lähteä toteutumaan aika pikaisesti. Selvyys pitää olla vuoden sisällä.

Paavo Arhinmäki.

Garden Helsinki -hankkeen toteutuessa Helsingin vanha jäähalli kuuluisi kokonaisuuteen. "Nordis" muunnettaisiin sisäpalloareenaksi.

– Tämä jarruttaa tällä hetkellä muita hankkeita. Esimerkiksi Helsingin jäähallissa pitää katto korjata. Siihenhän on tehty vain hätäpaikkauksia, kun on oletettu, että tulee sitten iso remontti, Arhinmäki jatkaa.

Miten kaupunki konkreettisesti toimii, jos sen kärsivällisyys loppuu?

– Sitten vain todetaan, ettei tämä ole etenemässä. Sitten lähtee muut hankkeet ihan toisella tavalla etenemään, Arhinmäki sanoo.

Noin 800 miljoonaa euroa maksavan rakennushankkeen rahoitusneuvottelut ovat tiettävästi käynnissä. Keväällä hanke sai 35 miljoonaan euron rahoituslupauksen valtiolta. Kokonaisuuteen on suunnitteilla urheilu- ja tapahtuma-areenan lisäksi muun muassa iso hotelli.

Hankkeen käynnisti aikanaan jääkiekon SM-liigassa pelaava HIFK, jonka uutena kotiareenana Garden toimisi.