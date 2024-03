Suomen uudesta jättiareenasta lyötiin nyt pöytään realistinen tavoite – taustalla muhii kiperä tilanne

Kärpät on tehnyt asiassa tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa, sillä niin seuran kuin kaupungin tavoite on se, että alueelle saataisiin kansainväliset mitat täyttävä monitoimiareena.

Hanke on edennyt siihen pisteeseen, että areenan suunnitelmallinen sijainti on Oulun rautatieaseman itäpuolella, vanhan poliisilaitoksen tontilla.

– Kaupunki perkaa koko linja-autoaseman (mainitun sijainnin eteläpuolella) ja vanhan poliisilaitoksen aluetta, mikä on heidän tietojensa mukaan Suomen isojen kaupunkien keskustojen suurin tontti, mihin tehdään nyt suunnitelmia. Kaupungilla on kova halu edistää asiaa ja tavoite on se, että marras-joulukuuhun mennessä olisi konsortio kasassa, mikä pystyisi tekemään ehdotuksen siitä, miten tuo hanke voitaisiin toteuttaa, Oulun Kärpät Oy:n toimitusjohtaja Tommi Virkkunen toteaa MTV Urheilulle.

Kärpät on hankkeessa vahvasti mukana, sillä se on uuden areenan pääkäyttäjä. Virkkusen mukaan Kärpät haluaa olla 100-prosenttisen varma siitä, että sen kannattaa lähteä taloudellisesti mukaan hankkeeseen.

Jääkiekon SM-liigaseura Kärpät on kiperän tilanteen keskellä, sillä Oulun jäähalli eli nykynimeltään Oulun Energia Areena on aivan käyttöikänsä loppumetreillä. Halli valmistui vuonna 1975, eli se on lähes 50 vuotta vanha pyhättö. Hallia on remontoitu useaan eri otteeseen.