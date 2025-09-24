MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltosen mielestä KalPan puolustus vaatii vahvistuksia, jotta kuopiolaiset voisivat uusia mestaruutensa.

SM-liigan hallitsevan mestarin KalPan kausi on käynnistynyt hieman takellellen. Joukkue on viiden pelatun ottelun jälkeen kuudentena kahdeksalla pisteellään.

Viime perjantaina KalPa sai Tapparalta ruman löylytyksen, kun kirvesrinnat runnoivat KalPan maanrakoon maalein 8–1.

Perjantainen murskatappio paljasti MTV Urheilun asiantuntijoille Juhamaatti Aaltoselle ja Antti-Jussi Niemelle KalPan suuren ongelmakohdan.

– Kun päävalmentaja Sami Tervonen puhuu siitä, että halutaan pelata rohkeasti ja kiekollisesti, minun mielestäni pakistoa ei ole tehty siihen peliin. He haluavat pelata rohkeasti, kiekollisesti, luistella kiekon kanssa ja syöttää sitä hyökkääjille. Mun mielestäni pakit eivät ole niin kiekollisia ja jalkavia siihen pelityyliin, Aaltonen sanoo.

KalPan puolustus koki kultaisen kauden päätteeksi kaksi merkittävää menetystä, kun sarjan parhaimpien puolustajien joukkoon lukeutuva Jesper Mattila ja luottopakki Aleksi Elorinne vaihtoivat maisemaa.

Aaltosen mukaan KalPan on etsittävä pelaajamarkkinoilta vielä vahvistuksia, jotta mestaruuden uusiminen olisi mahdollista.

– Sinne pitäisi joku kiekollinen liideri (hankkia). Lasse Lappalainen on hyvä kiekollinen pakki ykkösylivoimaan, mutta se tarvitsisi sinne jonkun Jesper Mattilan nyt sinne. Varmaan he ovat ajatelleet, että jos näistä nuorista joku ottaisi seuraavan stepin. Veikkaan, että siellä katsotaan myös noita NHL-leirejä.

Antti-Jussi Niemi on Aaltosen kanssa samoilla linjoilla.

– Ei siinä hirveitä muutoksia ole viime vuoteen, mutta jos he haluavat uusia mestaruuden, niin kyllä sinne joku Mattilan kaltainen hyvä yleispuolustaja, joka pystyy pelaamaan isoja minuutteja ja johtaa sitä puolustaja.

KalPan kausi jatkuu keskiviikkona kotiottelulla Ässiä vastaan.

Kaikesta Antti-Jussi Niemi ja Juhamatti Aaltonen eivät kuitenkaan olleet täysin samaa mieltä. Katso keskustelu kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.