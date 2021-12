SM-liigaan saadaan tänään uusi jättiareena – Oulussa Kärpät on kahden hankevaihtoehdon keskellä

Kärpät on yksi niistä seuroista, jotka kaipaavat kiperästi vastauksia. Tänä päivänä Kärpät pelaa Oulun Energia Areenalla, Raksilan jäähallissa, joka avattiin vuonna 1975. Eli lähes 50 vuotta sitten.

Ouluun on haettu uutta areena jo reippaasti yli 20 vuoden ajan. Mikään hanke ei ole edennyt rakentamisvaiheeseen.

Kysymys on kuuma, sillä Raksilan jäähallin elinkaari on auttamatta loppusuoralla.

Kärpät on yrittänyt ehostaa nykyistä pyhättöään muun muassa erinäköisillä digitaalisilla näyttöratkaisuilla ja uusilla aitioilla.

– Onhan tuo ollut tuollaista paikkaamista koko ajan. Se on haasteellista. Kun katsoo, että kuinka paljon rahaa menee koko ajan paikkaamiseen, niin kyllähän tässä toivoisi jotain ratkaisua, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen sanoo MTV Urheilulle.

Missä tällä hetkellä mennään uuden areenahankkeen suhteen?

– Siinä on nyt kaksi työryhmää. Olemme mukana ryhmässä, joka hakee hallia rautatieaseman päätyyn, poliisitalon paikalle. Siinä on paljon tekijöitä mukana. Yritämme löytää taloudellisen konseptin tietyillä reunaehdoilla. Sitten on kaupungin oma ryhmä, joka hakee ratkaisua Raksilan alueelle. Se on vaihtoehto kaksi, Virkkunen avaa.

Kärppien hankkeessa areena tulisi uudistuvan juna-asema- ja linja-autoasemakokonaisuuden yhteyteen. Vaihtoehdossa olisi pieniä vastakaikuja Tampereen kansiareenan kanssa. Erityisesti sijainnin kannalta.

– Tampereella iso ero on toki se, että siellä on kaksi seuraa, jotka pelaavat samassa hallissa. Mutta vähän sen tyylistä. Nykyaikaiseen areenaan tarvitaan urheilutoiminnan lisäksi muutakin, Virkkunen painottaa.

Kaupungin työryhmän ajama areenahanke olisi osa Raksilan urheilualueen isompaa kehityskaarta. Areena sijoittuisi hyvin todennäköisesti pesäpallostadionin paikalle.

Kynnyskysymyksiä

Oulun nykyinen jäähalli oli silloiseen aikaan valtava investointi.

– Puhutaan jostain 100 miljoonasta eurosta, jos sen kääntää nykypäivään, Virkkunen kuvailee.

Kaupungilla on tärkeä osuus uudessa hankkeessa. Oulussa täysin yksityisellä rahalla rakennettava areena on lähes mahdoton yhtälö.

– Pystymme kantamaan jonkinlaisen vuokraosuuden, mutta kyllähän kaikkialla muuallakin kaupunki on mukana. Meillä on ollut hyvä dialogi kaupungin kanssa – ei mitään moittimista. Remontit on saatu nykyhalliin ja niin edelleen. Mutta ihan Oulun kannalta ajateltuna, joku ratkaisu pitäisi saada, Virkkunen miettii.

Päätöstä odotellaan ensi vuoden puolella.

– Toivottavasti saamme sen kevään aikana, Virkkunen huikkaa.

– Ihan jo sillä, että meneekö uuteen hankkeeseen yli kymmenen vuotta vai onko se valmis 6–7 vuodessa. Jos päädytään pitkäaikaiseen ratkaisuun, niin silloin meidän pitää miettiä, että alammeko tekemään nykyiseen halliin jotain. Käytäviä isommaksi, aitioita pitkälle sivulle, isompi klubi ja niin edelleen, Virkkunen avaa päätöksen taustoja.

Virkkunen tiedostaa, että vaikka juna-aseman yhteyteen rakennettava ratkaisu olisi nykyaikainen, myös siinä on omat haasteensa.

– Ihan jo rakentamisen ja parkkipaikkojen suhteen. Sen lisäksi huomionarvoista on se, että kaavaillun paikan maanomistus on Senaatin hallussa. Raksilassa, ihan mihin tahansa halli tulee, maa on kaupungin hallussa. Se pitää huomioida.

Iso kysymys liittyy rahaan ja kokonaispakettiin.