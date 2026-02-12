Puhelimeen keskittynyt nuori kuski ei havainnut poliisin pysäyttämisyrityksiä.
Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö kuvailee Facebookissa liikenteessä sattunutta tilannetta, jossa nuori kuljettaja ei havainnut poliisin pysäyttämisyrityksiä.
Lepistö kertoo nuoren ajanaan traktorimönkijää aivan toisen ajoneuvon takapuskurissa kiinni.
– Katse alaviistoon. Peukalo liikkuu puhelimen näytölle, Lepistö kuvailee.
Partio yritti pysäyttää nuorta pitkään, ja useita pysähdypaikkoja meni ohi.
– Kun vihdoin liikennevaloissa pääsemme viereen ja saamme huomion, vastaus on tuttu: "En mä huomannut."
Seurauksena nuori sai maksullisen muistutuksen ja keskustelun poliisin kanssa. Myös kotiin soitettiin.
– Ajaessasi keskity ajamiseen – älä puhelimeen, Lepistö muistuttaa.
