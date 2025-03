Teslan myynti sakkaa Suomessa, Autoalan Keskusliitto pitää lukuja "susisurkeina"

Autoalan Keskusliitto selittää huonoja lukuja mallistouudistuksella.

Täyssähköautoja myyvän Teslan myynti sakkaa Suomessa, vaikka Teslojen kauppa piristyikin helmikuussa edelliskuusta.

Helmikuussa uusia Tesloja rekisteröitiin 122, kun tammikuussa luku oli 58, ilmenee Autoalan Tiedotuskeskuksen julkaisemista tilastoista.

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala pitää lukuja "susisurkeina". Hänen mukaansa Tesloja on myyty aiemmin vuosittain 6 000–8 000, joten kuukausimyynnin pitäisi olla 500–600.

Muskin toiminnan vaikutus spekulaatiota

Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin toiminnan vaikutusta voi Lausalan mukaan tässä vaiheessa vain spekuloida.

– Sitä kukaan ei vielä varmaan osaa sanoa tarkkaan, vaikuttaako se vai ei, Lausala sanoo STT:lle.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtajan Tero Kallion mukaan mallistouudistus ja Muskin toiminta vaikuttavat myyntiin tasaveroisesti.

Hänen mielestään Muskin poliittisen toiminnan vaikutus on ilmiselvä.

– Aivan varmasti on merkitystä näillä Muskin esiintymisillä jo ennen tämän hallinnon aloittamista ja nyt varsinkin sillä, mitä toimenpiteitä siellä on ryhdytty tekemään, Kallio sanoo ja viittaa muun muassa irtisanomisiin, joita Yhdysvaltojen hallinnossa on tehty Muskin myötävaikutuksesta.

Kallio muistuttaa kuitenkin, että Teslan myynti noussee keväällä, kun uuden Y-mallin tuotantolinjat on saatu rakennettua uusiksi ja niiden toimitukset saadaan kasvuun.

Euroopan maissa myös Muskin tuki Saksan osittain äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle on nähty painolastina merkin myynnille.

Esimerkiksi Ranskassa merkin myynti laski viime kuussa neljänneksen verrattuna viime vuoden helmikuuhun.

Katso myös: Autoliiton koulutuspäällikön vinkeillä selviät sähköauton lataamisesta ongelmitta.

5:30 Katso video: Näin lataat sähköauton julkisella latauspisteellä.