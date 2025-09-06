Autokauppa eskaloitui Vantaalla – poliisi tutkii tapon yritystä

Tilanteesta tuli poliisille ilmoitus perjantaina alkuillasta.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 06.09.2025 09:19
Toimittajan kuva
Katariina Taleva

katariina.taleva@mtv.fi

Rikoksesta epäiltyä ei ole tavoitettu.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapon yritystä ja törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista Vantaan Myyrmäessä perjantaina. Poliisitutkinta liittyy mittavaan poliisioperaatioon Myyrmäessä eilen illalla.

Päivystävä tutkinnanjohtaja Pia Katajala kertoo MTV Uutisille lauantaiaamuna, että rikoksesta epäiltyä etsitään edelleen. 

Epäillyn henkilöllisyys on kuitenkin poliisin tiedossa.

– Autokauppa eskaloitui, kertoo Katajala tilanteen olosuhteista.

Katajala kertoo, että paikalla oli useampia henkilöitä, mutta hän ei ota kantaa siihen, kuinka monelle on aiheutunut vaaraa tai millaisista vammoista puhutaan.

Poliisista kerrottiin eilen MTV Uutisille. että tapaukseen liittyy useita asianosaisia henkilöitä. 

