KRP epäilee al-Holista palannutta suomalaisnaista omiin lapsiin kohdistuneesta törkeästä ihmiskaupasta

– Sinne on viety tässä tapauksessa useampi lapsi, mutta vain kaksi on palannut ja eri aikoina. He ovat tässä tutkinnassa asianomistajan roolissa. Kaikki lapset eivät ole palanneet Suomeen, Aarnisalo sanoo STT:lle.

Ihmisarvoa loukkaavat olosuhteet

– Esitutkinta on kuitenkin edennyt, ja poliisilla on aika hyvä käsitys, minkälaisissa olosuhteissa lapset ovat joutuneet elämään ja mitä siellä kokemaan. Edelleen haluamme suojella uhreja, ja siitä syystä en tässä vaiheessa niitä olosuhteita kovin paljon avaa.

Uhreja autettu viranomaisyhteistyössä

Konfliktialueella ei toimivaa hallintoa

– Nyt näytön kerääminen mahdollisten rikosepäilyjen tueksi on poikkeuksellisen vaikeaa, koska konfliktialueella ei ole ollut toimivaa hallintoa rikosepäilyjen aikaan. Näyttökynnys on sama kuin Suomessa tapahtuneissa rikoksissa.

Monissa muissa maissa al-Holista palanneita naisia on epäilty ja tuomittu terrorismirikoksista, sillä heidän on katsottu edesauttaneen Isisin terrorismia.

Amnesty: Epäinhimilliset olot

Suomi on kotiuttanut vuodesta 2019 lähtien yli 30 ihmistä al-Holista. Heistä suurin osa on lapsia. Ulkoministeriö on kertonut, että al-Holissa on edelleen kymmenkunta suomalaista.