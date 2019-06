Rinteen hallitusta hiillostettiin ensimmäisellä kyselytunnilla: "Käytetäänkö veronmaksajien rahaa siihen, että verenhimoisen islamilaisen kultin kannattajat saadaan takaisin Suomeen?"

"Jokainen käsiteltävä erikseen"



Rinne sanoi hallituksen hakevan ratkaisua, joka on sekä ihmisoikeussopimusten että turvallisuuden kannalta kestävä. Lähtökohta on, että jokainen äärijärjestö Isisin riveihin lähtenyt henkilö pitää arvioida erikseen, jos he jollain tavalla onnistuvat palaamaan Suomeen, Rinne sanoi.