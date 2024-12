Keskusrikospoliisin mukaan ryhmissä on jopa kiihotettu vallankumoukseen.

Helsingin käräjäoikeus aloitti tänään käsittelemään tapausta, joka koskee syyttäjän mukaan turvallisuusalan tehtävissä työskentelevien henkilöiden äärioikeistolaisia keskusteluryhmiä.

Syyttäjän mukaan noin kymmenen hengen ryhmässä on suhtauduttu myötämielisesti äärioikeistolaiseen ideologiaan. Ryhmän keskusteluja on käyty pikaviestisovelluksissa.

KRP:n mukaan viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa.

Kolmea keskustelijaa vastaan on nostettu syytteet, kun taas kuudesta on syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätökset.

Helsingin poliisin ylikonstaapeli astui sisään oikeussaliin tiistaiaamuna.

Päärikoksena on oikeudessa käsitellään virkasalaisuuden rikkomista. Siitä syytetään Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapelia.

Syyttäjän mukaan mies syyllistyi kesäkuun 2017 ja elokuun 2020 välisenä aikana virkasalaisuuden rikkomiseen paljastaessaan salassa pidettävää tietoa pikaviestisovellusten viestiryhmissä. Tietojen luovuttamista tapahtui 34 eri kerralla.

Tiedot olivat peräisin poliisin rekistereistä ja tietojärjestelmistä. Tiedot ovat olleet esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen kuukausiraportteja, joissa on kerrottu laitoksen alueella tehdyistä rikoksista. Joissain tapauksissa viestissä on ollut tietoja epäillystä ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta sekä epäillyn tekijän nimi ja henkilötunnus

Ryhmät, joihin poliisi viestejä lähetti olivat nimeltään Remonttiryhmä, Vihdin-Karkkilan suojeluskunta ja Johtoryhmä. Ryhmien jäseniin kuului erilaisia turvallisuusasioiden parissa työskenteleviä ihmisiä.

Remonttiryhmään kuului ylikonstaapelin lisäksi muun muassa sairaanhoitopiirialueen kenttäjohtaja ja hyvinvointialueen turvallisuuspäällikkö.

"Kuulin luotettavalta konstulta, että..."

Lisäksi mies lähetti viestejä myös kouralliselle yksityishenkilöitä. Esimerkiksi taksiyrittäjälle hän lähetti valokuvan poliisilaitoksen laatiman raportin sivusta, jossa oli selostettu yksittäisen epäillyn rikoksen tekotapaa, ja joka sisälsi myös rikoksesta epäillyn nimen, henkilötunnuksen ja valokuvan, sekä terveystietoja.

Erään sosiaalityöntekijän kanssa viestittely taas koski salassa pidettäviä tietoja muun muassa al-Hol -operaatiosta. Operaatiossa Suomen viranomaiset kotiuttivat Suomen kansalaisia Syyriassa sijaitsevalta Al-Holin vankileiriltä.

– Sulle tiedoksi hyshys, että Al Holin porukkaa on tulossa Suomeen joulukuussa, ylikonstaapeli viestitti marraskuussa 2019. Leiriltä ei kuitenkaan vielä tuolloin palannut suomalaisia.

Kesällä 2020 ylikonstaapeli palasi uudelleen asiaan.

– Kuulin luotettavalta konstulta, että nää Alholin tyypit tuotiin Suomeen Aarnio-Vihurin yhtiön yksityiskoneella.

Lisäksi syyttäjä vaatii miehelle rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta, sillä ylikonstaapeli säilytti virka-asettaan kotonaan vuosilomansa aikana.

Vetoaa "maan tapaan"

Käräjäoikeudelle toimittamassaan ennakkovastauksessa syytetty kiistää syyllistyneensä rikokseen ja pitää syytteitä ainakin osittain vanhentuneena.

Lisäksi hän kertoo pyrkineensä toimimaan poliisin ennalta estävän työn strategian mukaisesti ja sen hengessä. Ylikonstaapelin mukaan kyse on ollut turvallisuuteen liittyvien toimijoiden välisestä tiedonvaihdosta, joka on "maan tapa". Lähes jokaiselle viestille on hänen mukaansa ollut perusteltu syy tai tieto ei ole ollut salassa pidettävää.

Eräs viesteistä oli hänen mukaansa tarkoitettu toisaalle. Ylikonstaapelin mukaan kuva itsemurhan tehneestä henkilöstä piti päätyä poliisilaitoksen asejaokselle, eikä Vihdin-Karkkilan suojeluskunta -ryhmälle.

Ylikonstaapelin mukaan myöskään Helsingin poliisilaitoksen päällystöön kuuluva henkilö ei nähnyt ongelmaa siinä, että ylikonstaapeli lähettäisi esimerkiksi vartijoille ja järjestyksenvalvojille tietoja vaarallisista henkilöistä tai rikosilmiöistä, jotka voivat vakavasti vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Virka-asettaan mies myöntää säilyttäneensä kotonaan, mutta hänen mukaansa tämä on ollut poliisien parissa yleinen käytäntö. Hän katsoo syyllistyneensä enintään tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.