HS: Suojelupoliisi on huolestunut jihadistisista perheistä, joissa katsellaan terroristijärjestöjen propagandavideoita – joissakin perheissä lapset saavat leikkiä vain aseilla

– Meillä on lapsia ja nuoria, jotka ovat kasvaneet siihen kulttuuriin pienestä lähtien. Se on huolestuttava muutos, jota ei ollut vielä joskus kymmenen vuotta sitten ainakaan nykyisessä mittakaavassa, kertoo Supon yhteiskuntasuhteiden päällikkö Saana Nilsson Helsingin Sanomille.

HS:n tiedossa on, että jihadistisissa perheissä lapsille on näytetty terroristijärjestöjen propagandavideoita tai lasten on annettu leikkiä vain aseilla.