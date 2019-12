Tasavallan presidentti tivataan kannanottoja al-Holiin liittyen – Niinistö korostaa turvallisuutta: "Terroristijärjestöön kuulumisen tulisi olla rangaistavaa"

– Kiitos kommentista! Kyse on tasapainosta. Jos olemme tänne tuomiseen muita sallivampia, meillä ei tule olla lisäksi vielä löysempää turvalainsäädäntöä. Esim. terroristijärjestöön kuuluminen tulisi olla rangaistavaa, Niinistö pohti vastauksessaan.

"Suomi ei saa päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää"

Presidentin mukaan lasten kotiuttamiseen Suomella on moraalinen velsollisuus, joka ei kuitenkaan ulotu lasten äiteihin.

– Samalla niistä on kuultu tiukkoja vastustavia kantoja muiden leirillä olevien auttamisesta. Hyvin tiukkoja ovat myös monien Pohjoismaiden turvallisuutta lisäävät, jo säädetyt lait.

– Suomi ei saa päätyä tilanteeseen, jossa turvallisuusriskien kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa, hän jatkaa.

Presidentti ei sotkeennu sisäpolitiikkaan



Presidentiltä on useaan otteeseen kysytty, antaako hän tukensa hallituksen päätökselle. Presidentti muistuttaa, ettei hallitus ole toistaiseksi tehnyt yhteistä linjausta al-Holiin liittyen. Lisäksi hän sanoo, ettei voi sen enempää puuttua välikysymyskeskusteluun, sillä se on ”sisäpolitiikan väline”, johon hänen ei pidä puuttua.

– Tilanne on moniulotteinen ja hallitus on selvästi ryhtynyt pohtimaan asiaa sen vaatimalla tavalla. Oma kantani on hallituksella tiedossa ja se riittää, presidentti muotoili julkisessa lausunnossaan.