Puolustusministeri Kaikkoselta tiukka kannanotto al-Holin tilanteeseen Ylellä: Isis-naisia ei tulisi tuoda Suomeen verorahoin

"Tämä on varmaan aika tunteita herättävä kysymys"

Puolustusministeri pohti myös sitä, miksi al-Holin tilanne on muuttunut niin riitaisaksi ja kipeäksi puheenaiheeksi.

– Tämä on varmaan aika tunteita herättävä kysymys. Ainakin itseni ja varmasti monen suomalaisenkin mielestä on vaikea ymmärtää, miksi ylipäätänsä ihminen lähtee tuollaisiin suhteisiin – terroristijärjestön toimintaan mukaan. Ja sitten toisaalta, jos lähtee, onko Suomella joku velvollisuus veronmaksajien rahoilla lähteä hakemaan heidät takaisin, Kaikkonen pohtii tilanteen aikaansaamaa ristiriitaa.

– Tuolla on kolmisenkymmentä lasta, joista tietojeni mukaan yli puolet on alle 5-vuotiaita. He ovat tietysti täysin syyttömiä osaansa. Kyllä sydän sanoo, että vähintäänkin heitä pitäisi pystyä auttamaan, Kaikkonen muotoilee.