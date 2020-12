Kommentti: Kovassa maailmassa Al-Holin viattomien lasten auttamisella ei heru kunniaa ja politiikan pisteitä

Tuore Helsingin Sanomien kannatuskysely kertoo, että vihreiden kannatus on laskenut alle kymmenen prosentin.

Vihreiden kannalta haitallista oli myös se, että puolueen viestintä epäonnistui moitteiden saamisen jälkeen, minkä on myös puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo myöntänyt.

Vihreät yritti kääntää Haaviston virheestä huomion siihen, että ulkoministeri on yrittänyt auttaa Syyriassa Al-Holin leirillä olevia suomalaisia lapsia. Muut puolueet tuomitsivat yrityksen valkopesuksi ja vihreät jäi hetkeksi yksin ihmettelemään, miksei heidän viestinsä mennyt paremmin läpi.

Julmaa realismia yhtälössä on lisäksi se, että Al-Holin leirillä olevien ja olleiden lasten kohtalo ei tunnu herättävän Suomessa laajaa ja syvää myötätuntoa.

Näiden tunteiden takia oppositio ja osittain hallituskin puhuu ennemmin äitien mahdollisesta turvallisuusuhasta kuin hehkuttaa sitä, että Suomeen tulleiden lasten asema on nyt parempi kuin Syyriassa, jossa olosuhteet ovat karmeat.

– Al-Holin leirin olosuhteet ovat lapsille edelleen kestämättömät. Pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon on vaikeaa. Lapset eivät pääse leirillä kouluun. Leirin kasvuympäristö on näköalaton ja radikaalin ideologian leimaama. Lasten saaminen pois näistä olosuhteista mahdollisimman pian on suomalaisten turvallisuuden ja kaikkien edun mukaista, ulkoministeriö tiedotti elokuussa.