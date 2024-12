Tällä hetkellä Syyriassa on Ulkoministeriön konsulipäällikön mukaan muutama yksittäinen matkustusilmoituksen tehnyt suomalainen.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner arvioi MTV:n Kymmenen uutisissa Syyrian tilannetta sekavaksi.

– Saa nähdä, mihin suuntaan se kehittyy, varmaan kukaan ei sitä tiedä. Me tietenkin seuraamme suomalaisten tilannetta kaikkein tiiviimmin, Tanner sanoo.



Ulkoministeriö on tänään päivittänyt matkustustiedotettaan ja kaikkea matkustamista Syyriaan suositellaan edelleen välttämään.

– Nyt seuraamme huolestuneena sitä, kuinka suuri liikehdintä on Suomen syyrialaistaustaisesta yhteisöstä suvun vanhaan kotimaahan. Toivomme, että sitä ei tapahtuisi.

Tanner muistuttaa, että al-Holin leirillä kurdijohtoisessa Koillis-Syyriassa on edelleen kymmenkunta kiinniotettua suomalaisia.

– Me emme ihan päiväkohtaista tilannetta sieltä tiedä. Valitettavasti tilanne on se, että he eivät ole tuoneet esille minkäänlaista kiinnostusta olla meidän kanssa dialogissa. Mahdollisuudet auttaa heitä ovat tällä hetkellä lähes olemattomat. Siellä on suurin osa lapsia, Tanner sanoo.

Tannerin mukaan paikallisen epävirallisen hallinnon hajoaminen johtaisi vakavien asioiden äärelle terrorismintorjunnan kannalta.

– Sanon vielä sen, että tämä on juuri sellainen käänne, josta mekin olemme varoittaneet.

Tanner nostaa esimerkiksi Suomessa kiivastakin keskustelua käydyn al-Holin leirin.

– Jos joku kuvitteli aikoinaan, että jätetään ongelma sinne, niin nyt on selvä näkymä siihen, että se on ollut naiivi oletus, Tanner sanoo.