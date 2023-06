Uusi hallitus rajoittaa palkankorotuksia lain voimin – palkansaajat taas ihmeissään

Petteri Orpon (kok.) tulevan hallituksen ohjelma on ollut monelta osin järkytys palkansaajajärjestöille, kun tukilakoille on tulossa rajoitusta, määräaikaisia työsopimusten perusteita höllennetään ja irtisanomisia helpotetaan.

Lisäksi ensimmäinen sairauspäivä on tulossa palkattomaksi, ellei oma työehtosopimus toisin määrää.

– Hyvin poikkeuksellisella tavalla valtiovalta näyttää haluavan puuttua sopimisen vapauteen. Erityisesti kun miettii sitä, että joillakin toimialoilla, erityisesti julkisilla, naisvaltaisilla aloilla on tarvetta palkkakehitykselle, niin tämä on myös tasa-arvon näkökulmasta erikoinen ratkaisu, kertoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren MTV Uutisille.

Suomessa on käytetty vientivetoista mallia jo useiden vuosien ajan, kun kaikki alat ovat seuranneet erityisesti Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimia palkankorotuksia.

Työnantajat mielissään

– Se on erinomaisen hyvä linjaus tulevalta hallitukselta. Vientivetoinen malli on sellainen malli, joka takaa kilpailukyvyn ja vain kilpailukykyinen maa pystyy työllistämään. Ruotsissa on pitkään käytetty menestyksellä samaa mallia ja siihen ollaan tyytyväisiä, johtaja Ilkka Oksala Elinkeinoelämän keskusliitosta sanoo.