Yrityspomojen ja työntekijöiden palkkaeroihin pitää puuttua, sanoo Teollisuusliiton Aalto – tässä on hänen ehdotuksensa

Suomen mallilla on työmarkkinapöydissä tarkoitettu viime vuosien käytäntöä, jossa vientiteollisuuden aloille neuvoteltavat työehtosopimukset muodostavat palkkakaton, jota ei ylitetä muiden alojen työehtosopimusneuvotteluissa.

Yritysjohtajat voisivat osana Suomen mallia Aallon mielestä sitoutua siihen, että heidän palkat ja bonuksensa eivät saisi kokonaisuudessaan nousta enempää kuin mitä palkansaajille on sovittu.

– Ison pörssiyhtiön johtaja ansaitsee nykyisin viikossa saman kuin työntekijä koko vuonna. Tämä ylimmän johdon ja tavallisen palkansaajan välinen ansiokuilu on vuosikymmenten aikana kasvanut suunnattomasti, eikä kehitykselle näy loppua, Aalto sanoi Teollisuusliiton valtuustolle tänään puhuessaan.

"Paras vastaus löytyy Kummeli-sketsistä"

Yli 800 yritystä on sittemmin liittynyt Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn, joka perustettiin neuvottelemaan halukkaiden yritysten puolesta valtakunnallisia työehtosopimuksia.

Monelle alalle on siis tavalliseen tapaan syntymässä valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus. Aalto ei kuitenkaan jaa kehuja työnantajajärjestöjen "manöövereille".

– Minulta on useasti kysytty, mitä tällä kaikella oikein on tavoiteltu ja miten tähän ratkaisuun on Etelärannassa päädytty. Sen kun tietäisi. Luulenpa, että paras vastaus tähän löytyy vanhasta Kummeli-sketsistä. Pena sen keksi siinä ihan viime metreillä ja veti ässän hihasta, Aalto totesi.