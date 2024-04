Tässä ehdotukset neljään työmarkkinoiden kiistakysymykseen – "Toivon, että hallitus huomioisi tämän"

Monissa lakkoilua sivummalta katsoneissa järjestöissä on mietitty kompromissiehdotuksia, joille voisi löytyä ymmärrystä sekä duunarileirissä että hallituksessa.

1. Poliittisiin lakkoihin ilmoitusvelvollisuus

Hallitus on rajaamassa poliittisten lakkojen keston korkeintaan 24 tuntiin.

Nykyisin työehtosopimusriitoihin liittyvistä lakoista on ilmoitettava kaksi viikkoa etukäteen, poliittisista lakoista ei.

Lakkolait ovat jo eduskunnassa aiheuttamassa lisää riitaa . Niihin kajoaminen on tässä vaiheessa siis hyvin epätodennäköistä.

2. Paikallinen sopiminen

Esimerkiksi Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen on maalaillut tähän liittyen uhkakuvia kolmen euron tuntipalkoista.

– Yrityksetkään eivät halua sopia sellaisten ihmisten kanssa, joilla ei ole osaamista sopimiseen. Kaikkein pahintahan on se, että sovitaan jotain ja hetken päästä ollaan aivan eri käsityksissä siitä, mitä on sovittu, Salo sanoo.

3. Voisiko yhteistoimintalaista sopia yrityksissä?

Hallitus on nostamassa rajan 50 työntekijään.

– Kyllähän työntekijää kiinnostaa se, minkälainen hänen suojansa on, jos hän on tietyssä yrityksessä töissä. Se on pienemmille yrityksille kilpailuvaltti, Salo arvioi.