Eeva Lehtimäen kommentti: Kokoomuksen kova hinta, jotta hallitus ylipäätään syntyi

Perussuomalaisten Riikka Purra on yksi näiden meganeuvottelujen voittajia.

Samaan aikaan tuleva oppositiopuolue keskusta ehti jo irvailemaan, että uusi hallitusohjelma on kokoomuksen näköinen paketti, mutta perussuomalaisten kädenjälki ei näy muussa kuin maahanmuutossa.

Tyytymättömyyttä työperäiseen maahanmuuttoon

Elinkeinoelämä on ollut tyytyväinen tulevan hallituksen ohjelmaan. Se mikä on ollut Suomen Yrittäjien mielestä suorastaan uutispommi, on ay-liikkeen näkökulmasta pelkkää työntekijän kurjistamista.