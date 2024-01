Työministeri Satonen tapaa järjestöjä työmarkkinamallista – opettajat valmiudessa järeisiinkin painostustoimiin

– Jos jotain toimia teemme, pitää niillä olla myös vaikuttavuutta ja tuloksia. Tässä on kuitenkin pitkin syksyä jotkut liitot tehneet ulosmarsseja ja lakkojakin on tulossa. Tuntuu, että niillä ei ole ollut mitään vaikutuksia, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto STT:lle.

Työministeri Arto Satonen (kok.) tapaa tänään työmarkkinajärjestöt ja valtakunnansovittelijan tilaisuudessa, jossa on määrä keskustella työmarkkinamallista nyt, kun sitä koskevat lausunnot on saatu. Opettajien lisäksi muun muassa hoitajajärjestöt odottavat tapaamisen antia kiinnostuneina.

Murto sanoo, että OAJ:n ylin päättävä elin eli valtuusto on jo antanut hallitukselle mandaatin tehdä päätökset tarvittavista järjestöllisistä toimista. Järjestön hallitus päättää keskiviikkona, mikä on seuraava askel edetä. Se on Murron mukaan kiinni siitä, mihin asentoon hallitus ja työministeri asemoituvat Satosen tilaisuuden jälkeen.