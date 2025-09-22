Sarah Ferguson lähetti vuonna 2011 Jeffrey Epsteinille lämminsävyisen sähköpostin, vaikka oli julkisesti katkaissut yhteytensä tähän.

Herttuatar Sarah Ferguson on erotettu toimestaan lasten Julia's House -hyväntekeväisyysjärjestön suojelijana, kertoo BBC.

Syynä erottamiselle on sähköposti, jossa kuninkaallinen kutsuu edesmennyttä, vakavista seksuaalirikoksista tuomittua amerikkalaisliikemiestä Jeffrey Epsteiniä "ylivertaiseksi ystäväkseen". Herttuatar Sarah on toiminut järjestön suojelijana vuodesta 2018 lähtien.

– Viikonloppuna julkistettujen tietojen valossa, jotka koskevat Yorkin herttuattaren kirjeenvaihtoa Jeffrey Epsteinin kanssa, Julia's House on päättänyt, että hänen jatkamisensa hyväntekeväisyysjärjestön suojelijana olisi sopimatonta, sanoo järjestön tiedottaja.

– Olemme ilmoittaneet Yorkin herttuattarelle tästä päätöksestä ja kiitämme häntä hänen aiemmasta tuestaan.

Julkisuuteen tuli hiljattain herttuattaren vuonna 2011 Epsteinille lähettämä sähköposti. Viesti on lähetetty sen jälkeen, kun herttuatar Sarah oli julkisesti katkaissut yhteytensä Epsteiniin.

Sähköpostiviestissä Sarah pyytelee Epsteinilta anteeksi sitä, että "hylkäsi tämän julkisesti".

– Olet aina ollut minulle ja perheelleni vakaa, antelias ja erinomainen ystävä, Sarah kirjoittaa viestissään.

Aiemmin herttuatar Sarah on todennut julkisesti, että hänen suhteensa Epsteiniin oli "valtava arviointivirhe". Sarah on myös tuominnut Epsteinin tekemät rikokset ja todennut niiden olleen väärin ja hänen joutuneen oikeutetusti vangituksi.

Herttuatar Sarahin tiedottajan mukaan kuninkaallinen olisi lähettänyt vuoden 2011 sähköpostinsa Epsteinille, koska yritti torjua seksuaalirikollisen uhkauksen haastaa hänet oikeuteen kunnianloukkauksesta. Tiedottajan mukaan Sarah olisi tuolloin kuitenkin todella katunut yhteyttään Epsteiniin.

Myös Sarahin entisen puolison prinssi Andrew'n suhdetta Epsteiniin on syynätty vuosikausien ajan.

Andrew ei ole tehnyt kuninkaallisia edustustöitään 2019 loppuvuoden jälkeen jouduttuaan vetäytymään tehtävistään johtuen väitetystä osallisuudestaan Epsteiniin laittomaan seksi- ja hyväksikäyttörinkiin.

Epstein menehtyi ollessaan tutkintavankeudessa New Yorkissa vuonna 2019.