Prinsessa Catherine tapasi faneja Walesissa tällä viikolla.
Prinsessa Catherine sai alkuvuodesta 2024 syöpädiagnoosin ja jättäytyi pois julkisuudesta kuukausiksi pitkän sairausloman ja syöpähoitojen vuoksi.
Syksyllä 2024 ilmoitettiin Catherinen syöpähoitojen päättyneen, ja vuoden 2025 alussa kerrottiin, että prinsessan syöpä on remissiossa.
Hän edusti aikaisemmin tällä viikolla Walessissa. Catherine tervehti ihmisiä Cardiganissa, kun hänelle toivotettiin paranemisia yleisöstä.
– Toivon, että toivut pian, sen jälkeen mitä sinulle tapahtui, hänelle sanottiin.