Uusi Barbie-nukke on sokea

Leluyhtiö Mattel kertoo tuoneensa markkinoille sokean Barbie-nuken. Uutuus-Barbiesta uutisoivat muun muassa CBS ja CNN. Näkövammaisen Barbie-nuken suunnittelu toteutettiin yhdessä American Foundation for the Blind -järjestön kanssa. Sokealla Barbiella on tummat lasit ja liikkumista helpottava keppi. Barbien pakkaukseen Barbie on kirjoitettu pistekirjoituksella.