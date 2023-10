Siru Heikkinen ihmetteli lapsensa jatkuvaa kaatuilua – Roope sai vihdoin tarvitsemaansa lääkettä ja liikkuu nyt kuin kuka tahansa 8-vuotias

Roope Huuskosen , 8, äiti Siru Heikkinen on helpottunut. Nyt yli vuoden verran saatu lääke on tehonnut hänen lapsensa vaikeaan SMA-lihassairauteen.

– Roope voi tällä hetkellä todella hyvin – hän liikkuu ja on aktiivinen. Roope mielellään hiihtää, luistelee ja ajaa kartingia. Trampoliinissa tosin kävi elokuussa vahinko, kun käsi murtui kaatuessa, mutta käsikin parani neljässä viikossa kipsihoidolla, kertoo Siru Heikkinen.

– Lääkehoidothan eivät lihassairautta paranna, mutta ne hidastavat sen etenemistä ja parhaimmillaan pysäyttää lihasten heikkenemisen. Lääke on vaikuttanut hyvin, Heikkinen iloitsee.

"Käteni tärisivät ja kyyneleet valuivat"

Vaikka Roopella on taudin lievin muoto, huomattiin kuopiolaislapsen liikkumisessa vaikeuksia jo yksivuotiaana.

– Ennen lääkehoitoa Roope kaatuili paljon ja oli kömpelö. Nyt tasapaino on kehittynyt huimasti. Roope on iloinen, miten lääke on parantanut liikkumista.