Purra MTV:lle: Leikkauksia voi tulla lisää

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan julkisen talouden sopeutustarpeeseen sisältyy vielä paljon epävarmuustekijöitä.

Purra sanoo MTV Uutisille, että hallitus on edelleen sitoutunut tavoitteeseensa vakauttaa velkasuhde vaalikauden loppuun mennessä. Purra toivoo, että uusia leikkauspäätöksiä ei tarvitse kevään puoliväliriihessä tehdä, mutta sanoo että hallitus tekee lisätoimia, jos velkasuhdetavoite sitä edellyttää.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi aiemmin viikolla Helsingin Sanomille, että hallitus ei ole päättämässä uusista suurista säästöistä, mikä on herättänyt kysymyksiä.

Oppositiosta esimerkiksi vihreät on epäillyt Orpon lausuntoja vaalipuheiksi.

Valtiovarainministeri Purran mukaan nyt näyttää siltä, että velkasuhdetavoitteeseen päästään, jos päätetty yhdeksän miljardin euron sopeutuskokonaisuus saadaan toteutettua.

Purra sanoo, että kaikkia päätettyjä säästötoimia ei ole kuitenkaan vielä saatu maaliin.

Hän luettelee myös useita epävarmuustekijöitä.

– Monet ennusteet ovat joutuneet tarkistamaan talouskasvuarviota taaksepäin.

– Julkiseen talouteen on kohdistunut yllättäviä uusia menoja, hyvinvointialueiden tilanne on mikä on, turvallisuustilanteessamme on tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myös menoihimme, sanoo Purra MTV Uutisille.

Purran näkemys on, että jos hallitus päättäisi aivan uusista sopeutustoimista, veroja ei voi enää korottaa vaan kaikkien toimien tulee olla menoleikkauksia.

