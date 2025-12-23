Presidentti Alexander Stubbin joulupöydässä herkutellaan ruolla, joka ei välttämättä ole kovin tuttu suomalaisille.

Presidenttiehdokkaat jakoivat vuonna 2023 joulun suosikkireseptejään MTV:n Vaaleihin Tommolan kanssa -ohjelmassa. Yksi näistä oli Pekka Haaviston joulupöydän lanttulaatikko.

Videolla näkyvä Alexander Stubbin haastattelu on kuvattu vuonna 2023.

Presidentti Stubbin lempijouluruoka

Alexander Stubb sen sijaan paljasti rakastavansa joulupöydässä erityisesti englantilaista "jouluvanukasta", christmas puddingia.

– Anoppini tekee sen jo syyskuussa. Siellä on hirveä määrä erilaisia kuivattuja marjoja ja alkoholia. Siitä tulee oikein hyvä ja suhtkoht kiinteä, Stubb kuvaili.

Stubbin perheestä tuttu englantilainen Christmas Pudding sisältää suomalaisittain erikoisia ainesosia.Alexander Stubb

Katsoyllä olevalta videolta, mitä Alexander Stubb kertoi viime vuonna jouluperinteistään.