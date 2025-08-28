Uskomaton pettämissaaga: Amerikkalaismies "hukutti" itsensä päästäkseen tapaamaan salarakastaan

Amerikkalaismies lavasti oman hukkumisensa, tarttui sähköpyörään ja aloitti matkan toiseen maahan päästäkseen tapaamaan toista naista.

45-vuotiaan amerikkalaismiehen kuolema sai erikoisen käänteen, kun se paljastui pettämisen peitetarinaksi. Wisconsinissa asuvan miehen oletettiin hukkuneen, mutta hän olikin toisessa maassa tapaamassa salarakastaan, kertoo CNN.

Kuolema kajakkiretkellä herätti epäilyksiä

Ryan Borgwardtin omituinen tapaus sai alkunsa elokuussa 2024. Vaimo ilmoitti Borgwardtin kadonneen kajakkiretkellä, jolta mies ei palannut kotiin. Parilla on kolme lasta.

Virkavalta tutki katoamista mahdollisena hukkumisena, mutta Borgwardtin ruumista ei onnistuttu löytämään. Etsinnät venyivät 58 päivään. Tämän jälkeen epäilykset alkoivat herätä: kävi ilmi, että Borgwardt oli esimerkiksi uusinut passinsa.

Poliisi alkoi epäillä "kajakkikatoamisen" olevan huijaus, sillä Borgwardt oli myös ollut keskusteluyhteydessä uzbekistanilaisnaisen kanssa. Hänen henkilötietojaan oli tutkailtu Kanadassa vain päiviä katoamisen jälkeen.

Tutkijat saivat Borgwardtiin viimein yhteyden marraskuussa 2024. Hän ei ollut kuollut. Yhdysvaltojen sijaan mies kuitenkin oli Georgian valtiossa.

"Hukutti" itsensä, matkusti Georgiaan ja jäi sinne

Borgwardt palasi Yhdysvaltoihin joulukuun 2024 aikana. Hän sai syytteen viranomaisten etsintätoimien haittaamisesta. Samalla erikoinen vyyhti alkoi selvitä.

Borgwardt oli matkustanut 80 kilometriä kajakkinsa kanssa Green Lake -järvelle, kaatanut sen veteen ylösalaisin yön aikana ja melonut takaisin maihin puhallettavassa veneessä. Matkalla hän pudotti tunnistetietojaan sisältävää esineistöä järveen.

Tämän jälkeen Borgwardt ajoi sähköpyörällä 112 kilometriä Madisoniin, otti bussin Kanadan Torontoon, mistä hän lensi Pariisiin. Tästä matka jatkui Aasian kautta Georgiaan.

Toinen nainen oli Borgwardtia vastassa, ja he viettivät useita päiviä hotellissa. Tämän jälkeen Borgwardt yksinkertaisesti jäi Georgiaan. Hän oli tuntenut naisen vain kuukausia.

Perui jopa vasektomiansa

– Miehen koko suunnitelma oli lavastaa oma kuolemansa ja murtaa perheensä, jotta hän voisi täyttää omat, itsekkäät halunsa. Niiden toteutuminen taas riippui siitä, että hän "kuolee" järvellä ja saa maailman uskomaan kuolintarinaansa, Green Laken piirikunnan piirisyyttäjä muotoili.

Syyttäjän mukaan Borgwardt ei selkeästi ottanut suunnitelmassaan huomioon sitä, miten omistautunut virkavalta on asialleen, tässä tapauksessa siis kadonneen etsimiselle.

Ennen "kuolemaansa" Borgwardt oli myös hakenut uutta passia ja perunut aiemman vasektomiansa.

ABC-uutissivuston mukaan mies oli myös selvitellyt, miten kadotaan "onnistuneesti". Green Lake oli valikoitunut kohteeksi, koska se on erittäin syvä: järveen hukkunutta olisi hankala löytää, ja näin lopullinen katoaminen olisi mahdollista.

Tuomio yhtä pitkä kuin virkavallan tuhlattu aika

Elokuussa 2025 Borgwardt tuomittiin 89 päiväksi vankilaan virkavallan toiminnan haittaamisesta. Aika on sama, joka hänen etsimiseensä tuhraantui.

Hän joutui myös maksamaan 30 000 dollaria, siis yli 25 000 euroa, korvauksia kuluista, jotka oli tuhlattu hänen etsimiseensä.

Borgwardt kertoi katuvansa toimiaan "syvästi".

Vähemmän yllättäen vaimo kuitenkin otti hänestä eron. Näin päättyi 22 vuoden avioliitto.

Lähteet: CNN, ABC News, NBC