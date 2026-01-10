Kireä pakkanen sai aikaan hämmentävän optisen illuusion Oulussa.
Vesa Herranen kuvasi erikoisen ilmestyksen Oulussa -27 asteen pakkasessa ja lähetti kuvan MTV Uutisten toimitukseen.
Videolla näkyy tuulivoimaloita, joiden siivet näyttävät pyörivän erikoisesti "lonksuen".
– Vesa, kun lähetti tämän ja mietti, onko tässä joku kangastuksen tapainen ilmiö, meteorologi Liisa Rintaniemi pohjusti Huomenta Suomen lähetyksessä.
Tuulivoimalaoiden siivet näyttävät vääntyneen aivan omituisiin asentoihin. Katso videolta lisää.
Rintaniemi vertaa ilmiötä kuumaan kesäpäivään, jolloin tienpinta saattaa näyttää siltä, kuin se väreilisi.
– Siinä saattaa aika arvaamattomastikin valo käyttäytyä, hän lisää.
Optinen illuusio johtuu tällä kertaa kovasta pakkasesta.
– Tässä on sama asia, eli ilmakehässä on kerroksia, jotka ovat tällä kertaa kireän pakkasen aiheuttamia.
– Maanpinnan lähellä on kaikkein kylmin inversiokerros.
Kerrokset saavat valon heijastumaan erikoisella tavalla.