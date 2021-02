Elisan, 21, ruumis löytyi kauhujen hotellista Los Angelesissa – totuus tapahtumien takana on karmeampi kuin yksikään salaliittoteoria

Mitä todella tapahtui Elisa Lamille? Kysymys on ollut erityisesti nettietsivien huulilla jo vuosien ajan.

Kun Elisa katosi Cecil-hotellissa tammikuussa vuonna 2013, poliisi julkaisi naisesta valvontakameravideon. Se räjähti viraaliksi ja nettikansa ympäri maailmaa analysoi karmivan videon tapahtumia.

Netfixin tuore dokumentti Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel valottaa traagisen tapahtuman taustoja ja maalaa kuvan nuoresta naisesta, joka kamppaili mielenterveysongelmien kanssa.

Kauhujen hotelli pahamaineisella alueella

21-vuotias opiskelija Elisa Lam halusi tehdä jotain erilaista. Hän pakkasi mukaansa kaksi matkalaukkua, ja lähti reissaamaan yksin läpi Amerikan. Hän päivitti matkaansa Tumblr-mikroblogialustalle, jossa hän oli ollut aktiivinen jo pidemmän aikaa.

– Olen saapunut Lalandiin, hän kirjoitti blogiin saapuessaan Los Angelesiin 26.1.2013.

Elisa kirjautui 700 huoneen Cecil-hotelliin, jolla oli synkkä imago.

Cecil sijaitsi pahamaineisella Skid Row -alueella, ja hotellilla oli lukuisia laitapuolen kulkijoita vakioasukkaina.

Hotellin entinen johtaja Amy Price kertoo The Vanishing at the Cecil Hotel -dokumentissa, että kymmenen vuoden aikana hotellissa kuoli jopa 80 ihmistä joko murhien tai oman käden kautta.

Cecil tunnettiin myös sarjamurhaajien vakipaikkana. Yksi tunnetuimmista asukkaista Cecilissä oli sarjamurhaaja Richard Ramirez, joka murhasi vuoden 1985 aikana ainakin 14 ihmistä.

Hissivideo herättää kysymyksiä

Elisa soitteli kotiin Kanadaan joka päivä. 31 tammikuuta puhelua ei kuitenkaan tullut.

Huolestuneet vanhemmat soittivat poliisille, ja etsinnät alkoivat. Helpottaakseen etsintöjä poliisit julkaisivat medialle hissin kameratallenteen, joka oli viimeinen koskaan nähty video Elisasta.

Video ei ollut mikä tahansa valvontakameravideo.

Videolla Elisa Lam käyttäytyy hyvin oudosti. Hän painelee hissin nappeja, näyttää puhuvan jonkun näkymättömän kanssa sekä tekee omituisia tanssiliikkeitä hissin ulkopuolella. Hän kurkkii hissin ovelta ulos, hyppii sisään ja ulos, eikä hissi lähde liikkeelle.

Videon jälkeen Elisa Lamista ei nähty enää vilaustaukaan.

Uutinen levisi nopeasti joka puolelle maailmaa ja siitä uutisoivat suuret televisiokanavat kuten CNN ja CBS. Katoamistapausta seurattiin tiiviisti myös Elisa Lamin kotimaassa Kanadassa.

Pian Cecil-hotellin asukkaat alkoivat valittaa toistuvasti siitä, kuinka vedenpaine oli alhainen, vesi maistui pahalta ja oli oudon väristä. Karmea totuus paljastui 19 päivän päästä katoamisesta, kun Elisa Lamin hajoamistilassa oleva ruumis löydettiin hotellin katolta vesitankista.

Salaliittoteoriat jylläävät edelleen

Ympäri maailmaa heräsi kysymyksiä.

Nettietsivät olivat varmoja, että video oli todiste siitä, että Elisaa jahdattiin. Jotkut taas olivat sitä mieltä, että video oli todiste paranormaalin olemassaolosta. Tutkinnan edetessä selvisi, että Elisa Lam oli kärsinyt masennuksesta sekä kaksialasuuntaisesta mielialahäiriöstä ja spekuloitiin myös, oliko Elisa tapahtumien aikaan psykoosin alaisena.

Salaliittoteorioita kiihdyttivät myös erilaiset oudot yhteensattumat. Elisan kuolema muistutti hätkähdyttävästi kauhuelokuva Dark Waterin juonikulkua, ja jopa hallituksen syytettiin sekaantuneen kuoleman peittelyyn.

Kuolinsyytutkijat totesivat kuoleman olleen onnettomuus, jota Elisa Lamin mielenterveysongelmat todennäköisesti edesauttoivat. Jostain syystä Elisa oli lopettanut lääkityksensä matkansa aikana.

Kaksi isoa kysymystä jäi silti avoimeksi.

1. Miten Elisa päätyi vesitankkiin?

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel -dokumentissa rikospaikkatutkijat kertovat, Elisa löytyi vesitankista kasvot ylöspäin, ilman vaatteita.

Tankin pohjalla levänneet vaatteet olivat samat kuin hissivideolla. Elisan ruumiista ei löytynyt merkkejä pahoinpitelystä tai raiskauksesta, mutta ei myöskään hukkumisesta, joka ei kuitenkaan sulje mahdollisuutta pois.

Kuolinsyytutkijat totesivat kuoleman olleen onnettomuus, jota Elisan mielenterveysongelmat edesauttoivat.

Hotellin työntekijöiden mukaan pääsy vesitankeille oli kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä ovi katolle laukaisee hälytyksen. Elisan olisi siis pitänyt käyttää vaarallisia, piilossa olevia paloportaita.

Syy siihen, miksi Elisa Lam ylipäänsä kiipesi vesitankkiin, pysyy mysteerinä.

2. Miksi hän ei ottanut lääkkeitään?

Verikokeista selvisi, että Elisa Lamin ruumiista löytyi jäämiä masennus- sekä psykoosilääkkeistä, joita hänelle oltiin määrätty kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sekä masennukseen.

Verikokeet kuitenkin paljastivat, että Elisa Lam jätti annoksia väliin tai otti lääkkeensä väärin.

Tumblr-blogissaan Elisa kirjoitti haluavansa matkustaessaan elää ”täyttä elämää”, ja tekstistä kuulsi turhautuminen mielenterveyshäiriöihin. Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys onkin, että Elisa on ajautunut psykoosiin tai maaniseen vaiheeseen, joka johti tapaturmalliseen hukkumiseen.

Myös blogissaan Elisa kirjoitti kärsineensä itsemurha-ajatuksista.

Netflix-dokumentin ohjaaja Joe Berling kertoi Radio 1 Newsbeat haastattelussa, mistä dokumentissa oikeastaan onkaan kysymys:

– Tämä ei ole kauhutarina. Tämä on tarina kamppailusta.