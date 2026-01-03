Helsingissä valmistunut Merihaansilta ulvoi perjantain kovassa tuulessa poikkeuksellisen äänekkäästi.

Kesäkuussa 2025 Helsingissä jalankulkijoille avatulla 422-metrisellä Merihaansillalla on erikoinen lisäpiirre: tuuli saa sillan soimaan.

Ääni ei ole jokapäiväinen, mutta otollisissa olosuhteissa se kantautuu ympäristöön voimakkaana.

MTV Uutiset sai nähtäväksi perjantaina iltapäivällä noin kello kahden aikaan kuvatun videon, jossa silta piti voimakasta ääntä. Videon kuvaaja kertoo kulkevansa sillalla usein ja havainneensa äänen aiemminkin, mutta ei koskaan yhtä voimakkaana.

– Noin kovaa ääntä en ole ennen ääntä kuullut sillalla, hän kuvailee.

Videolla tuulen ujellus peittää osan sillan soinnista, ja paikan päällä kokemus on kuvaajan mukaan vielä intensiivisempi.

Projektijohtaja: "Silta ei soi joka päivä"

Kruunusillat-allianssin projektijohtaja Markus Malmivuori vahvistaa MTV Uutisille, että sillan tuottama ääni on heille tuttu ilmiö. Hänen mukaansa tällä viikolla ei kuitenkaan ole tullut palautetta sillan äänistä.

Malmivuoren mukaan sillan sointi syntyy erityisesti silloin, kun tuuli osuu rakenteisiin tietystä kulmasta.

– Silta ei soi joka päivä. Tuulen paine ja suunta vaikuttavat äänen sointiin, hän selittää.

Ääni syntyy, kun tuuli tulee tietystä kulmasta sillan kaiteiden välistä.

– Levymäisistä rakenteista tulee tuulitunneleita, kertoo Malmivuori.

Sillan ajoittainen sointi on herättänyt alueen asukkaissa ristiriitaisia tunteita. Osa pitää ääntä häiritsevänä, kun taas toiset kuulevat siinä kaupunkimaisemaan sopivan, jopa kauniin ominaisäänen.