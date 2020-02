Kadonnut vaimo, paloiteltu naapuri ja murhattu ystävä: 76-vuotiaan miljonäärin uskotaan tunnustaneen vahingossa: "Tapoin kaikki, tietysti"

Kiinteistöbisneksellä rikastunut miljonääri Robert Durst kietoutuu useampaan rikokseen, vaikka häntä ei ole koskaan yhdestäkään tuomittu. Nyt New Yorkissa on alkamassa kenties 76-vuotiaan miehen viimeinen oikeudenkäynti.

Durstin syytetään tappaneen ystävänsä Susan Bermanin ampumalla häntä takaraivoon vuoden 2000 joulukuussa. Hän on vuosien aikana jatkuvasti kiistänyt syyllisyytensä.

Vaimo katosi 80-luvulla

Poliisi halusi jutella Bermanin kanssa kadonneesta vaimosta

Uusi naapuri löytyi paloiteltuna

Myöhemmin saman vuoden syyskuussa Blackin ruumiinosia löytyi jätesäkissä ympäri Galvenston Bayn kaupunkia. Poliisi sai tietää ”mykästä naisesta”, joka asui Blackia vastapäätä ja matkusteli paljon. He tutkivat Durstin asunnon ja löysivät viiltoja lattiasta. Kun he nostivat linoleum-lattiaa, sen alta paljastui veritahroja.

"En tappanut parasta ystävääni. Minä paloittelin hänet"

Durst kiikutettiin oikeuden eteen, jossa hän kertoi Blackin kuoleman olleen vahinko. Hän kertoi Blackin uhanneen häntä aseella, jota Durst yritti kamppailla hänen kädestään. Käsirysän vuoksi he kaatuivat, ase laukesi ja osui Blackia takaraivoon, Durst kertoi oikeudessa.

Durst oikeudessa vuonna 2017 tammikuussa. Tällä viikolla alkavaa oikeudenkäyntiä on valmisteltu jo viisi vuotta.

Epäilykset heräsivät

Lehdistö villiintyi tapauksesta ja viimeistään silloin Durst nousi kuuluisuuteen. Vuonna 2016 HBO-tuontantoyhtiö päätti tehdä Durstin erikoisesta ja monivaiheisesta elämästä dokumentin The Jinx.

"Tapoin kaikki, tietysti"

– En tiedä, mitä odotitte saavanne. En tiedä, mitä talossa on. Haluan tätä. Tapoin kaikki, tietysti, Durst puhelee vessassa ilmeisesti itselleen. Osa nauhoituksesta on epäselvää.

– Haluan tehdä jotain uutta. Siinä ei ole mitään uutta. Hän oli oikeassa, minä väärässä. Röyhtäily. Minulla on vaikeuksia kysymyksen kanssa. Mitä helvettiä minä tein? Durst sanoo nauhalla.

Durst pidätettiin dokumentin julkaisua edeltäneenä päivänä vuonna 2015, FBI:n mukaan kesken pakomatkan suunnittelun. Hän on siitä asti odottanut oikeudenkäyntiä, jonka on määrä alkaa tällä viikolla New Yorkissa.