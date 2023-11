Uskomaton lintumies Nisse saa ruokintapaikan kuhisemaan – tästä äänestä kuukkelit tietävät saapua!

Traktorin puksutus viestii ruoasta

Vanhan traktorin puksutuksesta linnut tietävät, että ruokaa on tulossa!

– Se on tavallaan kutsumaääni, että ne on niin tottuneet siihen, että silloin, kun minä tulen, silloin tulee myös kuukkelit, Nisse kertoo.

Idea ruokintapaikkaan tuli luontokuvaajalta

Idea metsäisestä ruokintapaikasta tuli luontokuvaajalta, joka on opettanut Nisselle paljon linnuista. Talviruokinta on vähän riistäytynyt Nissellä kädestä!

– No, on täällä käynyt jopa merikotka, maakotka ja kanahaukka ja joitakin muita haukkoja, mitä minä en tunnista enkä muista mitä ne on!