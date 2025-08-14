Katso Veikan varoittava video: Marjapensaiden verkot vaara linnuille

Räkättirastaat juuttuvat joka kesä marjaverkkoihin marjoja hamutessaan.

Jyväskyläläinen Veikka Berg pelastaa viikoittain lintuja kotipihansa marjapuskia suojaavista verkoista.

Ongelma on Bergin pihalla jokakesäinen ja lintuja on viikossa useampi.

Korkeasaaren eläintenhoidosta ja -suojelusta vastaavan kuraattori Ville Vepsäläisen mukaan ilmiö on tuttu.

Vepsäläinen ei osaa nimetä suoraa ratkaisua ehkäisemään lintujen takertumista.

– Tietysti olisi ratkaisu jättää marjat suojaamatta, mutta sitten linnut syövät ne, Vepsäläinen sanoo.

Mitä tehdä?

Vepsäläinen neuvoo kiertämään oman pihan marjaverkot useamman kerran päivässä ja auttamaan takertuneet linnut pois. Mitä kauemmin lintu räpiköi ja pyörii verkossa, sitä pahempaan solmuun se joutuu.

– Pitää myös ymmärtää leikata sitä verkkoa linnun vapauttamiseksi. Ei se verkko niin kallista ole.

Lintu saattaa olla pyristelystä väsynyt ja uupunut, jolloin lintu kannattaa siirtää varjoisaan paikkaan lepäämään. Jos lintu ei levon jälkeenkään lähde lentoon, se on toimitettava hoitoon.

– Ja jos linnulla on jalka tai siipi poikki, se on vietävä lopetettavaksi, Vepsäläinen neuvoo.