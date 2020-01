Arjalla, 77, on erityinen kaveri – Riku-riekko ilmestyi naisen luo vuosi sitten hiihtoretkellä: Videolla kuuluu, kuinka lintu "juttelee"

Riku Riekkolaisen tuttavallisuutta on kommentoitu Japanista asti.

Eirosella on jatkuvasti pieni huoli Riekkolaisesta.

Tutkija: Riekko käy ylikierroksilla

– Riekkoherra tulkitsee rouvan puhetta niin, että tässä on kyseessä joko reviirinvaltaaja tai sitten reviirille pesimään haluava naaras.

– Varsinaisesta inhimillisestä ystävyydestä ei ole kyse, vaan tällä riekkoherralla on todennäköisesti tavalliseen tasoon nähden aivan liian paljon testosteronia. Ilmiö on sama kuin silloin tällöin tavatuilla niin sanotuilla hulluilla metsoilla, joilla on samantapainen hormonihäiriö. Liiallinen sukuhormonien tuotanto erityisesti epänormaaliin aikaan saattaa tehdä kanalinnuista pelottomia, Paasivaara sanoo.