Ihmisten syöttämä laulujoutsen etsii sisäistä villieläintään eläinhoitolassa – "Toivon, että tämä toinen kertoisi, että kannattaa pelätä ihmisiä"

Jampan villieläinhoitolassa joutsen on tuttu hoidokki. Nyt siellä on hoidossa kaksi kansallislintua. Toinen niistä on alikehittynyt – ja toinen siis kesy.

Rengastus paljasti tapauksen taustat

Jarmo on pelastanut tuhansia villieläimiä, eikä vaaratilanteilta ole vältytty – "Kanahaukka on vienyt tunnon kahdesta sormesta"

Toinen joutsen ei pääse lentoon

– Minulla on tavoitteena, että jos se on tämän talven hoidossa, se pääsisi keväällä vapauteen normaalikokoisena. Ja uskon, että se onnistuu. Se on muuten ihan terve ja syö ja juo hyvin. Mutta on vain niin tavattoman pieni.