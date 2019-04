Heljä bongasi sattumalta kuistilta huippuharvinaisen linnun – yhtäkkiä lintuharrastajia hyöri pihassa monen päivän ajan: "Äänestä jo kuuli, että nyt on kultakimpale jossain"

Siipiveikko ei löytynyt lintukirjastakaan

Kyseessä on Pohjois-Amerikassa esiintyvä valkokurkkusirkku, jonka havaitseminen Suomessa on todella poikkeuksellista. Aikaisemmin lintu on havaittu Suomessa vain kolmesti, viimeisin havainnoista vuodelta 1999.