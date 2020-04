Muistatko vielä Humppilassa asustavan siipirikon Kookka-kurjen? Lajitoverit käyvät jälleen tervehtimässä kaveriaan – "Parhaimmillaan nurmikolla on ollut 64 kurkea"

Kookan elo Humppilassa on sujunut Alhaisen mukaan hyvin, mutta vuosien saatossa siipirikko kurki on alkanut kaljuuntua.

Kookkaa katsomaan on tullut kerralla jopa 64 kurkea

– Kaverit ovat tottuneet, että tässä me ollaan. Ne ilmoittavat omalla äänellään, että ei mitään hätää. Parhaimmillaan tuossa takapihan nurmikolla on ollut 64 kurkea.

– Se on sellainen välietappi, joka merkataan. Me tiedämme, että kun joku tuttu paikka valtatien varressa, niin siellä käydään, jos on tullut pissahätä tai kahvinjano. Se on se tuttu ja turvallinen.