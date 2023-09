Lintujen ystävät huolestuivat Oodiin "jumittuneesta" varpusesta – näin Keskustakirjasto toimii siivekkäiden vierailijoiden kanssa

Oodista kerrotaan, että kyseessä kuitenkaan tuskin on yksi ja sama varpunen, sillä lintuja tulee kirjaston ovista sisään tämän tästä.

Varpuset viihtyvät Oodin kolmannessa kerroksessa, jossa on myös eläviä puita.

– Niistä on kiva lennellä puusta puuhun. Toki varmaan myös kahvilatilat houkuttelevat, ja se tietysti on ongelmallista, jos tulee jätöksiä ja muuta. Senkin takia yritämme aina saada ne mahdollisimman pian pois.

Linnut herättävät huolta kävijöissä

– Eläinten ystävät tulevat niistä sanomaan ja ovat huolissaan, ja tietenkin me henkilökunnassakin olemme huolissamme, ja yritämme saada niitä ulos.

"Oodin tunnuslintu"

Ammattilaiset poistavat linnut niiden rengastukseen tarkoitetuilla välineillä, jotka eivät vahingoita lintuja. Usein linnut rengastetaan vapautuksen yhteydessä, ja tämän avulla on havaittu, että sisään tulevat linnut ovat harvoin samoja.

"Tiaiset kokeilevat kaikkea"

Lehikoisen mukaan sisätiloihin jumiin jääminen on linnuille stressaavaa, ja ikkunaan törmäämisen riski on suuri. Ihmisille puolestaan hygieniariskit ovat mahdollisia, etenkin jos tilassa on elintarvikkeita.