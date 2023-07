Uskaltaako sähköautoa ladata ukkosella? Valmistajien varoituksia "syytä noudattaa"

Vastaus: Pääsääntöisesti auto on ukkosella turvallinen paikka ihmisille – tekniset vauriot ovat kuitenkin mahdollisia. Ladattavien autojen osalta pitää käyttöohjekirjasta varmistaa, mitä neuvoja tai varoituksia latauksen osalta annetaan, jos annetaan. Lisäksi kuljettajan on huomioitava lyhyessä ajassa satava runsas vesimäärä ja puuskittainen tuuli.

Vanha viisaus on, että ukkosella kannattaa hakeutua autoon suojaan – ainakin, jos muita sisätiloja ei ole lähettyvillä. Ohje on edelleen aivan oikea: auton metallikori suojaa sisällä olevia.

Erityisesti autojen sähköjärjestelmät ovat nykyisin varsin monimutkaisia ja vahingoittuvat herkästi. Se, että salama osuu autoon, on kuitenkin niin harvinaista, että en jättäisi sen pelossa ukkoskelillä liikkumatta. Toki oman vakuutusturvan kattavuus tällaisten tilanteiden varalle kannattaa tarkastaa jo etukäteen.

Autojen lataaminen ukkoskelillä

Varovaisuuden noudattaminen on kuitenkin aina tärkeää sähkölaitteiden kanssa touhuttaessa eikä sen merkitystä ukonilmalla voi ainakaan vähätellä. Vaikka mihinkään hysteriaan ei olekaan tarvetta, on käyttöohjekirjojen varoituksia ja ohjeita kuitenkin syytä noudattaa.

Veteen ajaminen

Millään ajoneuvolla ei pidä ajaa paikkaan, jossa veden pinta koskettaisi auton pohjaa. Tämä on siinä mielessä veteen piirretty viiva, että esimerkiksi vastaantuleva tai edellä ajava auto saattaa aiheuttaa vesimassaan aallokkoa, jonka vuoksi veden pinta nouseekin hetkittäin korkeammalle, miltä on alun perin vaikuttanut.

Mikäli veden syvyys arveluttaa, on parempi kääntyä ympäri ja palata tulosuuntaan kuin ottaa turhia riskejä. Mahdollisia muita vedessä ajavia ajoneuvoja voi tietenkin käyttää apuna veden syvyyden arvioinnissa.

Tällöin on kuitenkin huomattava, että eri automallien maavarat vaihtelevat olennaisesti ja myös saman automallin eri versioissa voi olla erikorkuisia alustoja.

Renkaat, nopeus ja ajolinja merkittävässä roolissa vesiliirron ehkäisyssä

Oikein rajun ukkoskuuron iskiessä kohdalle on järkevää pysähtyä turvalliseen paikkaan odottamaan sateen rauhoittumista. Raju sadekuuro harvoin kestää kovin pitkään.

Puuskainen sivutuuli

Valojen toimintaperiaatteeseen tutustuminen tärkeää

Nykyautoille tyypillisillä päiväajovaloilla ajettaessa vain harvojen autojen takavalot palavat. Erityisesti sadekelillä on syytä huolehtia, että valokatkaisija tulee käännettyä lähivaloille, jolloin myös takavalot saadaan palamaan.

Voimakkaassa ukkoskuurossa – tai heti sen jälkeen – omaa näkyvyyttä taaksepäin on syytä parantaa takavalojen lisäksi takasumuvalolla. Sen käyttöön on olemassa hyvä nyrkkisääntö: jos sinun on vaikea havaita edelläsi, ilman takasumuvaloa ajavaa, painii todennäköisesti myös takanasi ajava saman ongelman kourissa.