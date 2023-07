Kestääkö auto kuumuutta? Ammattilainen kertoo, mitä kannattaa huomioida – "Tyypillinen hellekelien ongelma"

Vastaus: Lähtökohtaisesti autot on suunniteltu Suomea lämpimämpien maiden suurille markkinoille. Hellekeleihinkin liittyvät kuitenkin omat haasteensa, jotka on syytä huomioida.

Tyypillinen hellekelien ongelma on – aivan kuten kovilla pakkasillakin – akun simahtaminen. Hankalinta on, että helteellä akku ei yleensä varoittele vaan sanoo sopimuksensa irti kerralla. Helteen kyykyttämä akku on usein aina vaihtokunnossa, kun taas pakkasen tyhjentämä akku saattaa vielä olla elvytettävissä.