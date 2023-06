Salama iski Tapanin autoon täydessä vauhdissa – "Olimme ison punaisen tulipallon sisällä"

Salamanisku autoon on melko harvinainen tapahtuma Tänään oli toinen tämän vuoden vilkkaimmista ukkospäivistä, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas. Keskiviikko ja torstai ovat olleet kuluvan vuoden vilkkaimmat ukkospäivät. Eilen keskiviikkona havaittiin yli 10 000 ja torstaina kello 20.45 mennessä lähes 8 800 maasalamaa. Paikallisesti on ollut liikkeellä voimakkaita ukkossoluja, joissa on voinut salamoida runsaasti pienellä alueella.

Salama hakeutuu yleensä kohteeseen, johon sen on helpointa iskeä. Yleensä salama lyö ympäristönsä korkeimpiin kohteisiin, mutta myös metalliset rakenteet ja liikkuvat autot voivat houkutella sitä. Salamanisku autoon on kuitenkin melko harvinainen tapahtuma.

Autossa ja sisätiloissa ylipäänsä on turvallista oleskella ukonilmalla. Auton korin metallirakenne toimii ikään kuin "Faradayn häkkinä" eli salamaniskussa purkautuva sähkövirta kulkee koria pitkin maahan eikä pääse auton sisälle, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.

Salamanisku autoon aiheuttaa ongelmia sähkölaitteisiin, mutta matkustajat pääsevät yleensä aina pelkällä säikähdyksellä.

Vakuutukset kannattaa olla kunnossa, koska luonnonvoimat voivat yllättää Suomessakin.