Kuinka syvään vesilammikkoon uskaltaa ajaa? "Moni autoilija yllättyy..."

Kysymys: Kuinka syvään vesilammikkoon uskaltaa ajaa? Vastaus: Nyt kun Etelä-Suomessakin on saatu nauttia kunnon hangista, aiheuttavat pakkasia aika-ajoin seuraavat suojakelit haasteita sulamisvesien muodossa. Massiiviset vesimäärät yhdessä jään ja sohjon kanssa koettelevat väistämättä viemäriverkoston välityskykyä. Paikoitellen siltojen alle, tunneleihin ja muihin notkopaikkoihin kerääntyy vettä – välillä hyvinkin paljon. Vaikka ongelma ei tällä hetkellä ole akuutimmillaan, uskon, että siihen vielä kuluvan talven ja kevään aikana tullaan paikoitellen törmäämään.

Auton pohja ei saisi koskettaa vedenpintaan

Millään ajoneuvolla ei pidä ajaa niin syvään veteen, että vettä pääsee moottoritilaan, jossa on paljon herkkiä tunnistimia, laturi ja sähköjärjestelmän liittimiä. Pahimmillaan vesi voi polttomoottoriautossa kulkeutua imuilman mukana sisälle moottoriin ja aiheuttaa vakavan moottorivaurion. Myös nopea lämpötilan vaihtelu, kuuman moottorin joutuessa kosketuksiin kylmän veden kanssa, saattaa aiheuttaa vaurioita.

Hyvä nyrkkisääntö onkin, ettei pidä ajaa paikkaan, jossa veden pinta koskettaisi auton pohjaa. Tämä pätee sekä polttomoottori- että sähköautoihin. Mahdollisia muita kyseisessä tienkohdassa ajavia voi käyttää apuna veden syvyyden arvioinnissa. Tällöin on kuitenkin huomattava, että eri automallien maavarat vaihtelevat olennaisesti ja myös saman automallin eri versioissa voi olla erikorkuisia alustoja. Tämän lisäksi vastaantuleva tai edellä ajava auto saattavat aiheuttaa vesimassaan aallokkoa, jonka vuoksi veden pinta nouseekin hetkittäin korkeammalle, miltä on alun perin vaikuttanut. Mikäli veden syvyys arveluttaa, on parempi kääntyä turvallisessa paikassa ympäri ja palata tulosuuntaan kuin ottaa turhia riskejä.