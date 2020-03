Uskaltaako lentokoneella matkustaa – kuinka hyvin koneet siivotaan ja voiko ilmastointi levittää tartuntaa? MTV Uutiset kysyi asiaa Finnairilta ja Norwegianilta

Finnair noudattaa terveysviranomaisten ohjeita

Operoimme lentomme huomioiden kaikki terveysviranomaisten ohjeet ja keskittyen erityisesti matkustajien ja matkustamohenkilökunnan terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseen. Terveysviranomaiset korostavat käsien pesun merkitystä, ja miehistökeskuksessa on saatavilla hengityssuojia, desinfiointiainetta ja käsidesiä miehistön käyttöön. Meillä on myös desinfiointiaineita, joita miehistö voi käyttää korkean hygieniatason ylläpitämiseen koneessa.



Osalla lennoista palvelukonseptia on muutettu erityisesti tilanteissa, joissa matkustamohenkilökunta on läheisessä kontaktissa asiakkaisiin. Samat lainalaisuudet pätevät lentokoneessa kuin muuallakin eli kosketustartunta ja pisaratartunta ovat mahdollisia. Siksi on hyvä noudattaa samoja ohjeita kuin maassakin eli huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Syö ja koske omia kasvoja vain pestyin puhtain käsin –sääntö pätee myös lentokoneessa.



Finnairilla on pysyvät toimintaohjeet vakavan tartuntatautiepäilyn varalle ja kaikkien Finnairin lentokoneiden normaalivarustukseen kuuluu nk. Infection kit, jossa on hygieniavarusteita ja toimintaohjeita.



Lentokoneessa on tehokas ilmanvaihto, jossa ajan hepasuodattimet filtteröivat ilmasta epäpuhtauksia useaan kertaan tunnissa. Lentokoneet siivotaan jokaisella 'käännöllä' eli koneen ollessa maassa siivousohjelman mukaisesti, välillä kevyemmin, välillä säännöllisesti tehopesten. Hongkongin reitillä lentävät koneet ovat tehostetussa siivouksessa.



Tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten koronavirustilanne kehittyy ja miten se vaikuttaa lentomatkustukseen.