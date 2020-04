Kasvomaskit kaikille ja yhä vähemmän jalkatilaa? Koronavirus voi mullistaa koko lentomatkustamisen – näin Finnair varautuu

Henkilökunnalla saattaa olla maskeja tai muita suojavarusteita, tarjoilua on muutettu ja lennon aikainen myynti lopetettu. Lentokentillä henkilökunta ei koske matkustusasiakirjoihin, vaan ne skannataan itse. Koneiden siivousta on tehostettu ja kaikkialla on käsidesiä.